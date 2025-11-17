La guerrilla del ELN libera a cinco soldados colombianos secuestrados hace una semana

Bogotá, 17 nov (EFE).- La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció este lunes la liberación de cinco soldados del Ejército colombiano que llevaban más de una semana secuestrados en el municipio de Tame, en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela.

«Hoy se liberan ante una comisión humanitaria los cinco soldados profesionales retenidos por nuestra fuerza el 9 de noviembre de 2025 en el municipio de Tame», afirmó un hombre identificado como Juan Pablo, armado y vestido con uniforme guerrillero, en un video donde aparecen los que parecen ser los militares liberados junto a personal humanitario.

El vocero leyó un comunicado en nombre del comandante del Frente de Guerra Oriental del ELN, Manuel López Castaño, en el que aseguró que los soldados fueron entregados «sanos y salvos» porque «se les ha dado un trato respetuoso acorde con las condiciones de guerra».

«Estamos mostrando nuestra conducta frente al Derecho Internacional Humanitario», afirmó, y llamó «a los jóvenes del país a no dejarse engañar con empleos mercenarios para que después no sean expuestos como carne de cañón ante los inmensos riesgos que significa la guerra en Colombia».

Los cinco militares habían sido secuestrados el domingo de la semana pasada en la zona rural de Tame, después de que el grupo armado los obligara a bajar de un vehículo de transporte público, según explicó entonces la Defensoría del Pueblo, que exigió su liberación «inmediata y sin condiciones».

Los soldados fueron identificados como Andrés Felipe Muñoz Castro, Sergio Muñoz Zapata, César Muñoz Osorio, Luis Ángel Navarro Banquet y Daniel José Munive Sandoval.

En Arauca permanecen secuestrados otros cuatro funcionarios, entre ellos dos policías de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín), identificados como Franki Esley Hoyos y Yordin Fabián Pérez, capturados por el ELN el pasado 20 de julio.

Arauca es una de las zonas más golpeadas por la violencia de grupos armados como el ELN y las disidencias de las extintas FARC, que se disputan el control de los pasos fronterizos y las economías ilegales. EFE

