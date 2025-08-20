La hermana de Kim critica directamente al presidente surcoreano y rechaza la diplomacia

The Swiss voice in the world since 1935

Seúl, 20 ago (EFE).- Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, acusó al presidente surcoreano, Lee Jae-myung, de promover una «sueño absurdo» y reiteró que Pionyang no tiene intención de mejorar lazos con el Sur, según informó este miércoles la agencia estatal KCNA.

«Lee Jae-myung no es el tipo de persona que cambiará el rumbo de la historia», dijo Kim el día previo en una reunión consultiva a nivel de directores generales del Ministerio de Exteriores norcoreano.

Como gesto de distensión el primer ministro surcoreano, Kim Min-seok, señaló el martes que el Ejecutivo, que llegó al poder el pasado junio, seguirá enviando ofertas de paz y diálogo, aunque sostuvo que seguirán los ejercicios militares defensivos.

La vicedirectora de departamento del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea sostuvo que no importa qué partido gobierne en Corea del Sur, la ambición para confrontar a Pionyang ha continuado, incluyendo las Administraciones previas del liberal Moon Jae-in y el conservador Yoon Suk-yeol.

De manera inusual, Kim se dirigió por nombre tanto a Lee y a los dos expresidentes. Asimismo, criticó directamente al ministro de Exteriores Cho Hyun y al de Defensa Ahn Gyu-back.

«Recordamos claramente que Cho y Ahn dijeron abiertamente cuando fueron designados como candidatos que consideraban al régimen y al Ejército norcoreanos como sus enemigos», dijo Kim

También denunció las políticas clave del ministro de Unificación Chung Dong-young presentadas ante la Asamblea Nacional.

Tal como las declaraciones del mandatario norcoreano publicadas el día previo, la funcionaria norcoreana denunció los ejercicios militares conjuntos Ulchi Freedom Shield (UFS) que Corea del Sur y Estados Unidos desarrollan hasta el 28 de agosto.

También destaca su condena a las autoridades surcoreanas por respaldar el plan de operaciones OPLAN 5022 de Seúl y Washington, que incluye escenarios de contingencia relacionados con la desnuclearización del Norte.

El rechazo explícito de Kim Yo-jong llega después de que Lee Jae-myung prometiera la semana pasada no buscar una unificación por absorción y propusiera retomar acuerdos militares intercoreanos de 2018. EFE

