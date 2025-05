La hija de González Urrutia denuncia un «inconstitucional proceso penal» contra su esposo

2 minutos

Caracas, 19 may (EFE).- Mariana González, hija del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, dijo este lunes que hoy está prevista la audiencia preliminar de su esposo, Rafael Tudares -detenido desde el 7 de enero-, como parte, denunció, de un «inconstitucional proceso penal que se pretende seguir» en su contra.

En un comunicado, señaló que, según la defensa pública, Tudares será «trasladado a tribunales en horas de la noche» desde «el desconocido lugar» donde se encuentra recluido, y aseguró haber recibido «la advertencia» de que no se puede «acercar a ese acto».

«No me permiten acercarme a verificar si, en efecto, mi esposo está vivo: no tengo una fe de su vida. No me dicen realmente dónde lo tienen. No me dejan visitarlo. No sé nada de él, de su vida e integridad física desde el 7 de enero», dijo González.

Indicó también que Tudares es acusado de «ser supuestamente representante legal» de González Urrutia «con respecto a alguna propiedad», así como de «ser yerno» del opositor, quien reclama la Presidencia venezolana, al reivindicar su victoria en las elecciones de 2024 sobre el mandatario Nicolás Maduro, proclamado ganador por el organismo comicial, que controlan rectores afines al chavismo.

«Quisiera saber, y que alguna autoridad del Estado me explique, en qué ley penal venezolana se tipifica expresamente como delito el hecho de ser yerno de alguien perseguido ¿En qué ley penal se establece que ser representante legal de alguien es delito?», expresó la mujer, quien desmintió que su pareja represente a su padre.

González afirmó que se trata de un «proceso judicial y clandestino», además de «absurdo» e «ilegítimo», que «viola todos los derechos» de Tudares y «garantías a un proceso debido», al no permitirle «estar asistido de (un) abogado de su confianza», por lo que exigió la «libertad plena» de su esposo.

La detención de Tudares se produjo el pasado 7 de enero, el mismo día en el que fueron arrestados el defensor de derechos humanos Carlos Correa -ya excarcelado- y el excandidato presidencial antichavista Enrique Márquez. EFE

csm/lb/fpa