La hija de la primera víctima del 13N inaugura homenaje: «El deber de memoria es precioso»

París, 13 nov (EFE).- La hija de la primera victima de los atentados del 13 de noviembre de 2015, Sofia Dias, inauguró este jueves los homenajes oficiales programados en el décimo aniversario del peor ataque sufrido en Francia desde la Segunda Guerra Mundial, con un alegato a no olvidar nunca: «El deber de memoria es precioso», dijo.

«Diez años después, quisiera saber por qué, quisiera entender, quisiera que cesaran estos ataques. Lamentablemente, somos impotentes. No podemos aceptar estos actos reiterados, este odio hacia nuestro país y nuestra gente. El deber de recordar es precioso», afirmó la hija de Manuel Dias, un portugués de 63 años fallecido en la explanada del Estadio de Francia, en Saint Denis, a las afueras de París.

Allí comenzó la cadena de atentados yihadistas que causaron 132 muertos (se suma oficialmente a dos personas que se quitaron la vida por el estrés postraumático), cientos de heridos y miles de personas traumatizadas. EFE

