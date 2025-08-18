The Swiss voice in the world since 1935

La IA es un reto y una oportunidad, según la Federación Internacional de Bibliotecas

Astaná, 18 ago (EFE).- La inteligencia artificial (IA) y la digitalización son un reto pero también oportunidades para las bibliotecas, afirmó este lunes la secretaria general de la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias (IFLA, en sus siglas en inglés), Sharon Memis.

«Son muchos los desafíos: la AI, la digitalización, las últimas tecnologías. Pero al mismo tiempo estos desafíos nos brindan grandes oportunidades, y debemos mirar al futuro a través de prisma de esas oportunidades», dijo a EFE la investigadora británica en los pasillos del 89º Congreso Mundial de la IFLA, que acoge Astaná, la capital de Kazajistán.

Según Memis, las bibliotecas deben seguir el paso de los tiempos y utilizar las últimas tecnologías para digitalizar todo lo que conservan en papel.

«La accesibilidad digital es maravillosa por abre puertas al conocimiento y la información que hace veinte o diez no podíamos ni siquiera imaginar», subraya la secretaria general de la IFLA.

Al mismo tiempo, admite que el formato en papel no solo sigue vigente, sino que es el mejor medio para estimular la formación de las nuevas generaciones.

En el congreso de la IFLA, que comenzó este lunes y que por primera vez se celebra en un Estado de Asia Central, tendrá una duración cuatro días, participan 1.700 delegados de 144 países, según sus organizadores. EFE

