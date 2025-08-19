La India aclara su postura sobre Taiwán tras una disputada versión de China

Nueva Delhi, 19 ago (EFE).- Fuentes del Gobierno indio aclararon este martes que la postura del país sobre Taiwán se mantiene sin cambios, después de que un resumen oficial de Pekín sobre la reunión entre los ministros de Exteriores de China y la India afirmara que Nueva Delhi había reafirmado la política de «Una Sola China».

La aclaración surgió después de que la agencia estatal china Xinhua afirmara que el canciller indio, Subrahmanyam Jaishankar, había indicado ayer a su homólogo, Wang Yi, que la India reconoce que «Taiwán es parte de China», pese a que esto no fue incluido en la declaración elaborada por la cancillería india.

En respuesta enviada a un grupo de medios, fuentes del Gobierno indio indicaron que «no hay ningún cambio en nuestra posición sobre Taiwán». En la reunión de ayer, «la India subrayó que, como el resto del mundo, tiene una relación con Taiwán que se centra en los lazos económicos, tecnológicos y culturales. Tenemos la intención de continuarla», afirmaron las fuentes.

La política de la India es ambigua en este asunto. Si bien oficialmente Nueva Delhi no tiene relaciones diplomáticas con Taiwán y adhiere a la política de «Una Sola China», desde 2010 la India ha evitado reafirmar esta política en sus comunicados.

Un análisis del laboratorio de ideas indio Observer Research Foundation (ORF) indica que la India ha evitado deliberadamente reafirmar esta política en respuesta a lo que considera una falta de respeto de China a su propia soberanía en Cachemira y Arunachal Pradesh, en disputa con Nueva Delhi.

Esta ambivalencia se ha acentuado desde los enfrentamientos fronterizos con China en 2020, cuando Nueva Delhi nombró a un diplomático de alto rango como su enviado a Taipéi y dos parlamentarios indios asistieron virtualmente a la toma de posesión de la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen.

Wang Yi se reunió hoy con el asesor de Seguridad Nacional indio, Ajit Doval, para la 24ª Reunión sobre la Disputa Fronteriza. En el inicio del encuentro, ambos lados mostraron un tono conciliador, con Doval hablando de un «nuevo impulso» en la relación.

La visita de Wang, que culminará esta tarde con un encuentro con el primer ministro, Narendra Modi, se produce en un momento de intensa actividad diplomática de Nueva Delhi en un aparente intento de reorganización frente a las presiones comerciales de Estados Unidos. EFE

