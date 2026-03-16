La India firma un acuerdo de 3.000 millones con Samsung para exportar amoníaco verde

2 minutos

Nueva Delhi, 16 mar (EFE).- El conglomerado indio Reliance Industries firmó un acuerdo estratégico con la surcoreana Samsung C&T para el suministro de amoníaco verde durante 15 años, en un contrato valorado en más de 3.000 millones de dólares, según confirmó este lunes la empresa india.

«Reliance Industries Limited (RIL) ha firmado un Acuerdo de Suministro y Compra (SPA) vinculante a largo plazo con Samsung C&T Corporation, Corea del Sur, para el suministro de amoníaco verde durante un período de 15 años que comienza en la segunda mitad del año fiscal 2029», señaló la empresa en un comunicado.

El acuerdo, considerado uno de los mayores contratos de compra de combustibles limpios a largo plazo a nivel mundial, marca el inicio de una alianza que podría impulsar a la India como exportador de energía verde frente a mercados rivales como China.

Según el gigante privado, el pacto abre la puerta a que el país emerja como «exportador de combustibles verdes producidos a través de una cadena de valor propia y anclada en el país», alineada con la Misión Nacional de Hidrógeno Verde impulsada por el Gobierno indio.

Según destacó el director ejecutivo de Reliance Anant Ambani, la alianza busca impulsar la transición energética del país y fortalecer su base industrial. «En el centro de esta visión está nuestro compromiso de nacionalizar las tecnologías clave de la transición energética bajo un sólido marco de ‘Hecho en la India'», señaló.

El contrato es estratégico para Corea del Sur, que busca alternativas urgentes a la volatilidad del petróleo y el gas para descarbonizar su enorme industria.

La firma mil millonaria se enmarca en la Misión Nacional de Hidrógeno Verde del Gobierno indio, diseñada para transformar el modelo energético del país y reducir su dependencia de las importaciones de crudo en un mercado global marcado por la inestabilidad de precios.

El amoníaco verde, producido con hidrógeno obtenido mediante energías renovables, funciona como una «batería líquida» que permite transportar energía limpia a largas distancias y sustituir al fueloil y al gas en el transporte marítimo y la industria pesada. EFE

lgm/lss