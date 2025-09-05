La India pondrá en marcha un paquete de apoyo para exportadores tras los aranceles de EEUU

2 minutos

Nueva Delhi, 5 sep (EFE).- La ministra de Finanzas de la India, Nirmala Sitharaman, dijo este viernes que el Gobierno de este país asiático pondrá en marcha un paquete de medidas de apoyo para los exportadores indios tras la entrada en vigor en agosto de los «aranceles punitivos» del 50 % impuestos por Estados Unidos para productos indios.

«Hay un paquete que incluye diversas maneras de ayudar a los exportadores (…) Será algo que pueda ayudarlos, de modo que puedan afrontar esta diatriba sobre los aranceles», dijo la ministra en una entrevista con el canal indio CNBC TV18.

Por el momento, Sitharaman no ofreció más detalles sobre este paquete de medidas de apoyo, que aún tiene que ser aprobado por el Gabinete del Gobierno del primer ministro indio, Narendra Modi.

El pasado 27 de agosto, cuando entró en vigor el segundo tramo de aranceles estadounidenses sobre productos indios, la Federación de Organizaciones de Exportación de la India (FIEO) pidió apoyo inmediato al Ejecutivo.

Los exportadores solicitaron la puesta en marcha de un paquete de rescate que incluyese programas de subvención de intereses, apoyo al crédito a la exportación para mantener la liquidez y una moratoria de un año en el pago de préstamos para las pymes.

Además, la FIEO reclamó un diálogo diplomático urgente con Estados Unidos pese a las tensiones comerciales.

Esta semana, el ministro de Comercio de la India, Piyush Goyal, aseguró que las negociaciones para lograr un acuerdo de libre comercio con Washington siguen en marcha y podrían culminar en noviembre pese a la ofensiva arancelaria acometida por la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE

jgv/lar