The Swiss voice in the world since 1935

La India pondrá en marcha un paquete de apoyo para exportadores tras los aranceles de EEUU

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Nueva Delhi, 5 sep (EFE).- La ministra de Finanzas de la India, Nirmala Sitharaman, dijo este viernes que el Gobierno de este país asiático pondrá en marcha un paquete de medidas de apoyo para los exportadores indios tras la entrada en vigor en agosto de los «aranceles punitivos» del 50 % impuestos por Estados Unidos para productos indios.

«Hay un paquete que incluye diversas maneras de ayudar a los exportadores (…) Será algo que pueda ayudarlos, de modo que puedan afrontar esta diatriba sobre los aranceles», dijo la ministra en una entrevista con el canal indio CNBC TV18.

Por el momento, Sitharaman no ofreció más detalles sobre este paquete de medidas de apoyo, que aún tiene que ser aprobado por el Gabinete del Gobierno del primer ministro indio, Narendra Modi.

El pasado 27 de agosto, cuando entró en vigor el segundo tramo de aranceles estadounidenses sobre productos indios, la Federación de Organizaciones de Exportación de la India (FIEO) pidió apoyo inmediato al Ejecutivo.

Los exportadores solicitaron la puesta en marcha de un paquete de rescate que incluyese programas de subvención de intereses, apoyo al crédito a la exportación para mantener la liquidez y una moratoria de un año en el pago de préstamos para las pymes.

Además, la FIEO reclamó un diálogo diplomático urgente con Estados Unidos pese a las tensiones comerciales.

Esta semana, el ministro de Comercio de la India, Piyush Goyal, aseguró que las negociaciones para lograr un acuerdo de libre comercio con Washington siguen en marcha y podrían culminar en noviembre pese a la ofensiva arancelaria acometida por la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE

jgv/lar

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR