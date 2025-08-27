The Swiss voice in the world since 1935

La India tacha de «lamentable» el asesinato de periodistas en Gaza

Nueva Delhi, 27 ago (EFE).- El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, Randhir Jaiswal, condenó este miércoles el asesinato de periodistas en la Franja de Gaza, a raíz de un ataque israelí contra un hospital que tuvo lugar el pasado lunes.

«El asesinato de periodistas es impactante y profundamente lamentable. India siempre ha condenado la pérdida de vidas civiles en conflictos. Entendemos que las autoridades israelíes ya han iniciado una investigación», dijo el portavoz del ministerio en una respuesta a las preguntas de los medios.

El Ejército israelí publicó el martes lo que denominó una primera «investigación inicial» sobre el ataque doble contra el Hospital Naser, en el sur de Gaza, en el que fueron asesinadas 20 personas -entre ellas los cinco periodistas-, y alegó que las tropas habían encontrado una «cámara colocada por Hamás» en la zona del hospital.

En este doble ataque fueron asesinados Hossam Al Masri (camarógrafo de la agencia de noticias Reuters), Mohamed Salama (camarógrafo de la cadena catarí Al Jazeera), la antes mencionada Mariam Abu Daqqa (informadora de la agencia estadounidense AP), Moaz Abu Taha (reportero de la cadena estadounidense NBC) y Ahmed Abu Aziz (periodista para la Red Quds Feed).

Según las autoridades gazatíes, desde octubre de 2023, 245 periodistas, informadores e ‘influencers’ han sido asesinados en la Franja de Gaza.

La India ha abogado por una solución pacífica al conflicto palestino-israelí. Nueva Delhi ha sido un defensor histórico de la causa de Palestina, a quien reconoce como estado desde 1988.

Desde el recrudecimiento del conflicto en Gaza, el primer ministro de la India, Narendra Modi, ha reiterado a su par israelí, Benjamín Netanyahu, su petición de un alto el fuego en la zona. EFE

