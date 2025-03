La industria del tequila en México define estrategias para afrontar aranceles de Trump



Guadalajara (México), 16 mar (EFE).- La industria del tequila en México prepara diversas estrategias de mercado ante la amenaza de aranceles de 25 % por parte del Gobierno de Estados Unidos a las exportaciones del país.

Los productores advierten que de materializarse estas nuevas tarifas a las exportaciones mexicanas se afectaría a toda la cadena productiva, desde los agricultores de agave hasta los distribuidores y consumidores estadounidenses.

Ana Cristina Villalpando, directora general de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT) dijo a EFE que este sector ha previsto tres escenarios para enfrentar los impuestos aduaneros al tequila, el segundo destilado más consumido en territorio estadounidense.

“Lo primero es que la empresa absorba totalmente el 25 %, la segunda es que sea compartido (con el consumidor) y la tercera es trasladarlo completamente al consumidor”, dijo.

Si bien, Villalpando delineó estos tres posibles escenarios, explicó que cada empresa deberá evaluar su propia estrategia de mercado.

La CNIT estima que en 2024 las exportaciones de tequila a EE.UU. alcanzaron los 335 millones de litros, es decir, 67,5 % de la producción total de tequila que fue de 500 millones de litros; convirtiéndose en el principal destino de exportaciones del sector.

Las afectaciones irían en diferentes direcciones; entre ellos, el aumento del precio de cada botella de tequila, lo que propiciaría que las y los consumidores elijan otras bebidas alcohólicas.

O bien, añadió, que los proveedores y minoristas enfrenten ajustes en sus márgenes de comercialización, afectando sus inversiones y estrategias de crecimiento.

También la cadena productiva sufriría los estragos pues habría menos pedidos y contratos, es decir, menos ventas de exportación, agregó Villalpando.

Para ello, advirtió que la CNIT diseña ya estrategias para que la bebida mexicana permanezca en el gusto de las y los estadounidenses.

“Que el consumidor, con el mismo presupuesto que designa a un tequila, pueda adquirir algún otro que sea del segmento del mismo presupuesto que tiene considerado. Entonces ahí dependeremos de la estrategia de negocio que siga cada casa tequilera”, indicó la directora de la CNIT.

Agregó que la Asociación de Destiladores de Estados Unidos les ha referido perjuicios en su cadena de distribución y los centros de consumo, así como la amenaza a 31.000 empleos formales que podrían cambiar a temporales o reducir su jornada.

Compras de pánico

En medio de la incertidumbre por las tensiones comerciales entre ambos países, los productores tequileros en México han recibido pedidos de pánico de distribuidores estadounidenses que quieren adelantarse a un alza de precios que no termina de llegar, debido al aplazamiento de la entrada en vigor que el presidente Trump ha decidido en dos ocasiones.

Melly Barajas, dueña de la empresa Leyenda de México, contó que de diciembre de 2024 a la fecha han sacado a marchas forzadas pedidos de hasta tres veces más de lo acostumbrado en esta época.

En promedio, detalló que envían 10 contenedores a EE.UU. con 11.880 litros de botellas con producto premium.

Sin embargo, aunque estos pedidos extra significan mayores ventas, no hay certeza de que continúen los siguientes meses, precisó.

“Compras de terror. No me encanta, porque si bien es cierto que estamos vendiendo más,¿qué va a pasar mañana? No puedes contratar más gente porque no sabemos si vamos a tener el trabajo para esa gente. Nos está afectando en todo, no sabemos qué hacer y el crecimiento está en pausa”, lamentó.

Al cierre de enero de 2025, las exportaciones de tequila registraron un incremento del 34,6 % respecto al mismo periodo de 2024.

Gildardo Partida, propietario de la empresa El castillo del tequila, que venden en 50 estados de territorio estadounidense, aseguró que están dispuestos a absorber el total de los aranceles para no afectar a los distribuidores, vendedores y consumidores en el país vecino, aunque de manera temporal.

Dijo que de hacerse permanente este gravamen, exportar tequila sin subir el costo sería insostenible a largo plazo.

“Depende de qué tanto tiempo estamos hablando de esto, si decimos ya permanente, tenemos que buscar otra estrategia, no pudiera ser esa. Sí, obviamente bajarlo, pero no tanto, el 25 % sería insostenible, porque tampoco tenemos ese margen de utilidad”, concluyó. EFE

