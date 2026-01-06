La inflación en Alemania en 2025 se quedó en el 2,2 % tras caer en diciembre al 1,8 %

Berlín 6 ene (EFE).- La tasa de inflación en Alemania se mantuvo en el 2,2 % en 2025, el mismo porcentaje que el registrado en 2024, pese a que en diciembre del año pasado el alza interanual de los precios fue del 1,8 %, según los datos adelantados de la Oficina Federal de Estadística (Destatis) publicados este martes.

El cálculo anual para 2025 de Destatis es un 0,1 % mayor que el que hace el Gobierno del canciller Friedrich Merz, según el cual la inflación el año pasado será del 2,1 %, un 0,1 % menos que el 2,2 % de alza de precios registrada en 2024.

En diciembre de 2025, según los datos provisionales de Destatis, la inflación subyacente, que excluye los precios de la energía y los alimentos por su alta volatilidad, fue del 2,4 %.

El precio de los servicios se mantuvo, sin embargo, con una subida del 3,5 %, porcentaje idéntico al de noviembre y octubre, después de que en septiembre el alza fuera menor en una décima (3,4 %).

Desde septiembre del año pasado, la inflación ha caído del 2,4 % al 1,8 % en diciembre, después de que en octubre y noviembre de 2025 el alza de los precios fuera del 2,3 %.

El IPC armonizado para Alemania, que se calcula con criterios comunitarios, aumentó un 2,3 % en 2025 respecto a 2024.

Ese indicador se elevó en diciembre un 2 % en términos interanuales y un 0,2 % respecto al mes anterior.EFE

