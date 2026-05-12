La inflación en Brasil se acelera hasta el 4,39 % en abril, presionada por los alimentos

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São Paulo, 12 may (EFE).- La inflación de Brasil se aceleró hasta el 4,39 % interanual en abril, presionada por el alza en los precios de los alimentos, tras haber cerrado marzo con una tasa del 4,14 %, según informó este martes el Gobierno brasileño.

El índice nacional de precios al consumidor cerró en un 0,67 % mensual en abril, 0,21 puntos porcentuales menos que en el mes anterior, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Los precios de los alimentos y los medicamentos tuvieron el mayor impacto sobre el encarecimiento reportado en abril, con subidas mensuales del 1,34 % y del 1,16 %, respectivamente.

Mientras que la gasolina se posicionó como el producto de mayor peso individual, en el marco de la guerra en Oriente Medio, aunque mostró una desaceleración al pasar del 4,59 % en marzo al 1,86 % en abril. EFE

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