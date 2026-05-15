La inflación interanual de abril se sitúa en un 5.11 % en República Dominicana

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Santo Domingo, 15 may (EFE).- La tasa de inflación se situó en abril pasado en el 0.49 % en la República Dominicana, lo que llevó la interanual al 5.11 %, según informó este viernes el Banco Central del país caribeño.

La tasa interanual de abril se ubica por encima del objetivo establecido por las autoridades de entre el 4 % ± 1 %.

El banco emisor precisó que el comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril (0.49 %) derivó del alza en los grupos de transporte, bienes y servicios diversos, restaurantes y hoteles, recreación y cultura, vivienda y salud.

En contraste, los precios bajaron en el caso de los alimentos y bebidas no alcohólicas, comunicaciones y prendas de vestir, lo que contribuyó a atenuar la inflación en el cuarto mes del año.

Respecto a la inflación mensual subyacente (que no mide componentes volátiles del índice de precios, como energéticos o alimentos), el Banco Central señaló que se ubicó en abril en el 0.43 %, lo que facilitó que la tasa interanual se situara en un 4.87 %, permaneciendo dentro del rango objetivo de 4 % ± 1 % establecido por el Banco Central.

La inflación subyacente, añadió el emisor, permite extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria, debido a que excluye algunos artículos que normalmente no responden a las condiciones de liquidez en la economía, como son los alimentos con gran variabilidad en sus precios, los combustibles y los servicios con precios regulados como la tarifa eléctrica, el transporte, además de las bebidas alcohólicas y el tabaco.

República Dominicana registró una inflación interanual en diciembre de 2025 del 4.95 %, mientras que el indicador se situó en 3.35 % al cierre del 2024, de acuerdo con los datos oficiales. EFE

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