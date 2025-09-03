La inflación interanual de Uruguay baja a un 4,20 % en junio

Montevideo, 3 sep (EFE).- La inflación interanual de Uruguay bajó en agosto del 5,57 % al 4,20 % y se mantuvo por 27 meses consecutivos dentro del rango de tolerancia que se plantea el Gobierno, que va del 3 % al 6 %.

Según detalló este miércoles el Instituto Nacional de Estadística en su informe del Índice de Precios del Consumo, la variación mensual de la inflación fue de -0,03 %, al tiempo que la variación acumulada en el año fue del 2,75 %.

El Instituto explicó que las principales incidencias -expresadas en puntos porcentuales sobre la variación mensual del índice general- provienen fundamentalmente de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,04 %), Ropa y calzado (-0,05 %), Transporte (-0,08 %), Recreación, deporte y cultura (0,03 %) y Servicios de educación (0,03 %).

En materia de alimentos, las hortalizas, tubérculos y legumbres descendieron un 3,90 % y la carne y otros productos derivados un 0,20 %, mientras que las bebidas no alcohólicas aumentaron un 0,95 %, los cereales y productos a base de cereales un 0,85 % y las frutas y frutos secos un 0,71 %.

En cuanto a productos, los que más bajaron fueron los zapallitos y zucchini, con un descenso del 20,05 %, y los tomates, con uno del 19,38 % y los que más aumentaron fueron los morrones o pimientos, con una subida del 5,39 %, y las lechugas, con una del 6,45 %.

Por otro lado, los artículos de ropa y calzado descendieron un 2,12 %, mientras que el precio del transporte cayó un 0,72 %.

Los precios en recreación, deporte y cultura aumentaron 0,54 % de la mano de un aumento en paquetes turísticos al exterior del 2,25 % y los precios de los servicios de educación subieron 0,71 % explicados por los aumentos de precio en la enseñanza primaria y la enseñanza secundaria, de 0,77 % y 0,86 % respectivamente.

El pasado 10 de junio, el presidente del Banco Central del Uruguay, Guillermo Tolosa, afirmó que el país atraviesa su mejor momento inflacionario en 80 años y destacó que la reciente «modernización del régimen monetario» permitirá avanzar hacia una meta de inflación del 4,5 % en los próximos doce meses. EFE

