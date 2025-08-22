La inflación interanual en México baja al 3,49 % en la primera quincena de agosto

The Swiss voice in the world since 1935

Ciudad de México, 22 ago (EFE).- La tasa de inflación general mexicana bajó en la primera quincena de agosto al 3,49 % interanual, tras haber descendido al 3,55 % en julio, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El dato, por encima de las expectativas del mercado, es menor al 3,51 % de todo julio, y también está por debajo del 4,21 % con el que cerró 2024.

El índice de precios al consumidor (IPC) descendió un 0,02 % ante los 15 días anteriores, según el Inegi, que recordó que en el mismo periodo de 2024 la inflación quincenal fue del -0,03 % y la interanual del 5,16 %.

El índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía porque elimina artículos de alta volatilidad (alimentos y combustible), aumentó un 0,09 % quincenal y un 4,21 % interanual, detalló el Inegi en su reporte.

La partida de no subyacentes disminuyó un 0,41 % a tasa quincenal, aunque se elevó un 1,10 % interanual.

Dentro del subgrupo de subyacentes, las mercancías se incrementaron un 0,09 % en la quincena y un 3,97 % en el año.

Los servicios avanzaron un 0,10 % quincenal y un 4,43 % interanual.

En los no subyacentes, los agropecuarios cayeron un 0,95 % respecto al periodo inmediato anterior, pero se encarecieron un 0,44 % frente al mismo lapso del año pasado.

Los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno se incrementaron un 0,04 % en la quincena, y también aumentaron un 1,65 % en el año.

El índice de precios de la canasta de consumo mínimo, conformada por 170 productos y servicios, cayó un 0,04 % quincenal y un alza de 3,34 % a tasa anual.

Los precios al consumidor cerraron en 2024 con una subida del 4,21 %, por debajo de las expectativas del mercado y del 4,66 % de 2023, del 7,82 % de 2022 y del 7,36 % de 2021, ambos años con el nivel más alto en las últimas dos décadas.

El dato de la primera quincena de agosto está por encima de la meta del 3 % del Banco de México, que a principios de mes rebajó la tasa de interés al 7,75 %, su noveno recorte consecutivo y primero de 25 puntos base, tras cuatro de 50 puntos, en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario. EFE

