La inflación repunta al 2,9% en agosto en EEUU

afp_tickers

3 minutos

La inflación en Estados Unidos repuntó en agosto a 2,9% en 12 meses, su nivel más alto desde enero, según datos oficiales publicados el jueves, pero los analistas creen poco probable que este dato evite que la Reserva Federal recorte las tasas de interés.

El índice de precios al consumidor (IPC) se ubicó en 2,9% en agosto frente al 2,7% de julio en la medición internaual, según el Departamento de Trabajo, a medida que los aranceles del presidente Donald Trump hacen mella en la mayor economía del mundo.

La cifra estuvo en línea con las expectativas de los analistas, y los economistas intentan evaluar si los aranceles de Trump provocarán un aumento puntual de precios o conducirán a costos persistentemente más altos.

En términos mensuales, el IPC subió un 0,4% en agosto, según el informe, frente a 0,2% de julio.

La inflación subyacente, que excluye los componentes volátiles de alimentos y energía, aumentó un 3,1% en 12 meses.

«La Fed está preparada para comenzar a recortar las tasas la próxima semana, prácticamente de manera independiente de lo que indique el IPC», declaró a la AFP Kathy Bostjancic, economista jefe de Nationwide.

«El grado de aumento de los precios al consumidor influirá en el ritmo y la magnitud de los recortes de tasas este año, no si los conseguimos o no», añadió Bostjancic.

La portavoz del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozack, dijo a periodistas el jueves que «algunas tensiones comienzan a aparecer» en la economía estadounidense, con una disminución de la demanda y una desaceleración en el crecimiento del empleo.

«Existe margen para que la Fed comience a reducir las tasas de política» monetaria, añadió en una rueda de prensa, señalando los riesgos que pesan sobre el mercado laboral.

– Impacto de los aranceles –

La Fed tiene previsto celebrar su próxima reunión de política monetaria el martes 16 y el miércoles 17 de septiembre, y los operadores anticipan que reducirá la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos.

Este sería su primer recorte de tasas desde diciembre, tras meses de presión por parte del presidente Donald Trump.

Las autoridades han mantenido este año las tasas inalteradas en un rango de entre el 4,25% y el 4,50% mientras monitoreaban los efectos de los aranceles sobre la inflación.

Sin embargo, ante el debilitamiento del empleo, Bostjancic afirmó que los responsables de la Fed se están centrando más en la preocupación por un enfriamiento del mercado laboral.

Como resultado, la Reserva Federal podría inclinarse a reducir las tasas para impulsar la economía, en lugar de mantenerlas en un nivel más alto para priorizar la lucha contra la inflación.

El aumento del IPC en agosto se produjo al tiempo que se incrementaron los costos de los alimentos, la energía y la vivienda.

Desde su regreso a la presidencia en enero, Trump ha impuesto aranceles del 10% a casi todos sus socios comerciales y gravámenes más altos que afectan a decenas de economías.

También ha aplicado aranceles más elevados a importaciones de sectores específicos, como el acero, el aluminio y los automóviles.

Los economistas advierten que el efecto acumulativo tardará en llegar a los consumidores, ya que muchas empresas engrosaron inventarios anticipándose a la entrada en vigor de los aranceles, lo que les permitió evitar subidas de precios inmediatas.

bys/bjt/ad/mr/nn