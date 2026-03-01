La inflación sube 0,60 % en febrero en Perú debido a alza en alimentos y tarifas de agua

Lima, 1 mar (EFE).- La inflación de Perú en febrero se elevó un 0,60 % debido a un alza de precios de ciertos productos nacionales, especialmente alimentos y tarifas de agua, mientras que la tasa anualizada, correspondiente a los últimos doce meses, subió al 1,99 %, informó este domingo el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

En su reporte mensual, el INEI indicó que el dato de febrero hace que la inflación acumule en el primer bimestre de 2026 un alza de 0,72 %, después de registrar un leve incremento en enero (0,12 %).

La inflación de febrero respondió al aumento de los importes de dos sectores, alimentos y bebidas no alcohólicas (1,71 %) y alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,68 %), explicado este último por el reajuste de las tarifas del servicio de agua potable para usuarios domésticos que en promedio varió un 7 %.

El INEI destacó el incremento del importe de hortalizas, legumbres y tubérculos (3,7 %), carne (3,7 %), huevos de gallina (13,1 %) y pescados y mariscos (2,2 %).

Con crecimiento menor al promedio nacional se ubicaron las divisiones de muebles, artículos para el hogar y la conservación del hogar (0,32 %), recreación y cultura y restaurantes y hoteles, ambas con 0,30 %, transporte y educación, ambas 0,27 %, bienes y servicios diversos (0,23 %) y salud (0,14 %).

En cambio, el sector de comunicaciones disminuyó (-1,21 %), debido principalmente a la reducción del consumo telefónico de móvil.

En febrero de 2026, los precios al consumidor aumentaron en 26 ciudades del país, observándose las variaciones más altas en las ciudades de Puno (0,93 %), en el sur, y Chiclayo (0,81 %), en el norte.

En cuanto al Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana, aumentó en febrero un 0,69 %, debido, de la misma forma, al incremento en las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas (2,01 %), y de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (1 %).

En diciembre pasado, la inflación de Perú se elevó a 0,21 % y la acumulada del 2025 fue de 1,30 %, cifra ubicada dentro del rango meta de inflación establecido por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que es de 1 % a 3 % anual. EFE

