La inmigración creció el 16 % en Irlanda y la emigración cayó por primera vez desde 2020

Dublín, 26 ago (EFE).- El número de inmigrantes que llegó a la República de Irlanda aumentó el dieciséis por ciento% en el año hasta el pasado abril, mientras que la emigración cayó por primera vez en cinco años, según informó este martes la Oficina Central de Estadísticas (CSO) irlandesa.

Según el estudio, un total de 125.300 personas llegaron al país durante ese periodo de doce meses, el cuarto consecutivo en que se supera la cifra de 100.000 nuevos migrantes.

Por contra, 65.600 personas emigraron de Irlanda en el año hasta el pasado abril, el 6 % menos que en el ciclo anterior, lo que representa el primer retroceso de este fenómeno desde 2020.

Según estos datos, la migración neta (la diferencia entre llegadas y salidas) fue de 59.700 personas, 20.000 menos que en el periodo anterior.

Del total de llegadas registradas, 31.500 fueron de ciudadanos irlandeses retornados, 25.300 de ciudadanos de la Unión Europea (UE) y 4.900 de ciudadanos británicos, mientras que el resto procedió de otros países, señaló la CSO.

El análisis también destacó que hubo un «incremento natural» de 18.600 personas tras registrar 54.400 nacimientos y 35.800 defunciones, hasta fijar la población de la República de Irlanda en los 5,46 millones.

Aunque la emigración bajó en términos generales, la CSO destacó que 13.500 personas salieron del país para instalarse en Australia en el año hasta el pasado abril, el 27 % más, lo que supone el nivel más alto desde 2013.

Asimismo, 6.100 personas, un 22 % más, emigraron entre abril de 2024 y de 2025 a Estados Unidos, país desde el que llegaron a Irlanda 9.600 personas en ese periodo, el 96 % más que un año antes. EFE

