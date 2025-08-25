The Swiss voice in the world since 1935

La inmobiliaria china Evergrande es retirada de la Bolsa de Hong Kong

Las acciones del gigante inmobiliario chino Evergrande, muy endeudado, fueron retiradas de la Bolsa de Hong Kong el lunes, en un paso más de su estrepitosa caída.

Su expulsión de la Bolsa de Hong Kong entró en vigor el lunes, tras haber sido decidida a principios de agosto por el comité de cotización de la plaza financiera. 

La empresa, ya suspendida de cotización, no había logrado cumplir las condiciones impuestas para volver al mercado debido a su endeudamiento.

Según un informe de los liquidadores Edward Middleton y Tiffany Wong a principios de agosto, la deuda de Evergrande era superior a los 27.500 millones de dólares estimados anteriormente.

La empresa estaba valorada en más de 50.000 millones de dólares en su época de apogeo y contribuyó al rápido crecimiento del país durante las últimas décadas.

La compañía, que llegó a ser la mayor promotora inmobiliaria de China, entró en default en 2021 y se convirtió en el símbolo de la crisis del mercado inmobiliario de la segunda mayor economía mundial.

En enero de 2024, un tribunal de Hong Kong dictó una orden de liquidación de Evergrande al considerar que la empresa no había presentado un plan de pago de la deuda para responder a sus acreedores y sus acciones en bolsa quedaron suspendidas.

