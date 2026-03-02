The Swiss voice in the world since 1935

La inteligencia artificial de Anthropic sufre problemas para funcionar con normalidad

Madrid, 2 mar (EFE).- La inteligencia artificial Claude AI, desarrollada por Anthropic, ha dejado de funcionar con normalidad y muchos usuarios reportan su caída desde hace aproximadamente una hora.

La propia aplicación Claude ha informado en su página que «los problemas que estamos viendo están relacionados con Claude.ai y con las rutas de inicio de sesión/cierre de sesión».

Los usuarios de la red social han comenzado a comunicar a la página Downdetector problemas con el servicio en torno a las 12:30 horas. EFE

