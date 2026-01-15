La inteligencia belga sitúa a Rusia y China como las principales amenazas para el país

Bruselas, 15 ene (EFE).- Rusia y China encabezan las amenazas para la seguridad de Bélgica en materia de espionaje, injerencia y acciones híbridas, según el informe anual de la Seguridad del Estado, que alerta también de la persistencia del terrorismo yihadista, el auge de los extremismos y del creciente impacto del crimen organizado.

«La amenaza híbrida procedente de Rusia no ha dejado de intensificarse desde 2022, también en Bélgica (…). Rusia sigue recurriendo a un arsenal amplio y diversificado de acciones híbridas para ejercer presión», señala el Informe de Inteligencia 2025, un documento de 43 páginas donde se menciona 17 veces a Rusia y 21 a China.

Los servicios de inteligencia belgas indican en su análisis que las acciones orquestadas por Moscú buscan «intimidar, sembrar confusión, poner a prueba la reacción de las autoridades y socavar la confianza en las instituciones», en línea con el «arsenal tradicional de las acciones híbridas rusas».

«Los intentos de injerencia rusa pretenden influir en los procesos de toma de decisiones políticas mediante medios engañosos, ilícitos o clandestinos», señala el informe.

Drones

El análisis también repara en que «el número de avisos sobre drones que sobrevolaban infraestructuras sensibles aumentó de forma significativa en el otoño de 2025», un año en el que varias veces tuvieron que cerrarse aeropuertos en Bruselas o Lieja por la presencia en las inmediaciones de dispositivos voladores sospechosos.

«Siguen en curso investigaciones para determinar si estos vuelos de drones formaban parte de una campaña híbrida», que no atribuye formalmente esas injerencias a Rusia, aunque es la principal sospecha con la que trabajan las autoridades belgas.

«Las nuevas tecnologías, como los drones, son accesibles y baratas; las contramedidas, en cambio, requieren tiempo y un marco jurídico», declaró a la radiotelevisión pública RTBF la máxima responsable de la Seguridad del Estado de Bélgica, Francisca Bostyn.

El reto pasa por «encontrar soluciones rápidas, pragmáticas y respetuosas del Estado de derecho», agregó.

Espionaje económico de China

El espionaje chino es la otra gran preocupación «para Bélgica y Europa en materia de seguridad», señala el análisis, que no obstante distingue que los métodos de Pekín difieren de las tácticas de Moscú.

«Las empresas chinas invierten en entidades belgas para acceder a la tecnología y luego crean sociedades espejo en China», indica la memoria de 2025, que destaca «el espionaje económico chino y la injerencia política» como las «amenazas centrales».

Las autoridades belgas se refieren también al interés de China en utilizar Bruselas como nodo para inmiscuirse en las decisiones políticas de la UE y, en ese sentido, apuntan que «los miembros y colaboradores del Parlamento Europeo constituyen el principal objetivo de la injerencia china en Bruselas».

El informe menciona de pasada el escándalo de injerencia vinculado a la tecnológica china Huawei en la Eurocámara destapado por investigaciones judiciales y periodísticas, que pusieron de relieve presuntas prácticas de lobby encubierto, presiones indebidas y posibles casos de corrupción para influir en decisiones políticas.

Yihadistas de 12 años

Pese a que los ataques híbridos han ganado protagonismo en los últimos tiempos, el terrorismo sigue siendo una gran amenaza para Bélgica, donde las fuerzas de seguridad se enfrentan a autores cada vez más jóvenes.

La edad media de esos perfiles es de 22 años, pero ha habido algún caso de menores de hasta 12 años involucrados en difusión de propaganda extremista, apunta el documento.

Mafias

También sigue generando inquietud el crimen organizado y su creciente violencia, que representa una amenaza «cada vez más audaz y estructuralmente desestabilizadora para el Estado».

Las mafias logran corromper, intimidar e infiltrarse en estructuras legales, incluidas administraciones y sectores económicos como parte de sus operaciones, estrechamente ligadas al narcotráfico internacional, con el puerto de Amberes (norte) como principal punto caliente de Bélgica, resume el análisis. EFE

