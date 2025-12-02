La izquierdista Rixi Moncada dice que las elecciones en Honduras aún «no están perdidas»

Tegucigalpa, 1 dic (EFE).- La candidata oficialista del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, dijo este lunes que las elecciones generales del domingo en Honduras aún “no están perdidas” para su proyecto político, a pesar de estar a mucha distancia de los dos candidatos conservadores, y reiteró su denuncia de una «injerencia extranjera» por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el proceso electoral.

En una rueda de prensa, Moncada aseguró que “el bipartidismo nos impuso su trama electoral (…), adulterando el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y la biometría”.

Señaló que a esa maniobra debe sumarse lo que describió como «la injerencia extranjera imperial y directa» de Trump, quien «a pocas horas de las elecciones anunció el perdón absoluto al narcotraficante Juan Orlando Hernández, capo sentenciado por ellos mismos como el co-conspirador principal que organizó un cartel del crimen para traficar droga a Estados Unidos».

«Trampa del bipartidismo» y presunta manipulación

Moncada denunció lo que calificó como “un acto sin precedentes” de Trump, quien, dijo, la “condena y amenaza” por participar en las elecciones, señalándola como «la principal oponente» y advirtiendo que “la gente inteligente de Honduras la rechazaría”, sumándola al grupo de los «comunistas».

Sostuvo que mantendrá sus posiciones al «no rendirse «, asegurando además que continuará “del lado del pueblo, con valores firmes en defensa de la patria libre, los principios de no injerencia, la soberanía popular, la independencia y la autodeterminación de los pueblos”.

Sobre los resultados preliminares, que considera “manipulados”, Moncada indicó que la “lucha no se ha terminado” y alertó sobre una “trampa” del bipartidismo de los partidos Nacional y Liberal en la transmisión de los comicios.

Añadió que no reconocerá como ganador a ninguno de los “candidatos de la oligarquía” hasta que se revisen al menos 2.859 actas que, según ella, fueron “infladas”.

El conteo preliminar de las elecciones generales muestra un empate técnico entre los conservadores Nasry Asfura, del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 57,03 % de las actas transmitidas.

Asfura, quien ha recibido el respaldo de Trump, registra el 39,91 % (749.022 votos) frente al 39,89 % (748.507 votos) de Nasralla, una diferencia de apenas 515 sufragios, según el informe del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Moncada ha quedado relegada a un distante tercer puesto, con 359.584 votos (19,16 %), lejos de sus encuestas que daban una ventaja frente a los dos candidatos conservadores.

Asfura y Nasralla “son lo mismo, protegen a quienes no pagan impuestos y se han adueñado del 80 % de la riqueza nacional”, afirmó Moncada, quien añadió que ejercerá las acciones previstas por la ley para garantizar que se “respete la voluntad popular” expresada en las urnas.

Moncada señaló que hoy inicia “una nueva etapa, con más fuerza y organización, con la certeza de que queremos una patria libre, soberana e independiente”, y destacó “el respaldo sincero” de los militantes de Libre, cuyo coordinador es el expresidente Manuel Zelaya, esposo y principal asesor de la presidenta Xiomara Castro. EFE

