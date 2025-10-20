La junta de Birmania allana un sitio de estafas y decomisa receptores de Starlink

La junta militar de Birmania allanó uno de los principales centros de estafas por internet y decomisó equipos de Starlink, anunciaron el lunes las autoridades del país del sudeste asiático.

El hecho ocurrió luego de que una investigación de AFP revelara una explosión en el uso de Starlink para este mercado negro multimillonario de las ciberestafas.

Las casas de internet donde trabajadores, a menudo retenidos contra su voluntad, estafan a extranjeros con promesas de negocios o romances han proliferado en las zonas fronterizas de Birmania, un país arrasado por la guerra.

Una acción trasnacional de las autoridades de Tailandia, China y Birmania permitió liberar a unos 7.000 trabajadores, muchos de los cuales dijeron haber sido traficados para trabajar en sitios fortificados.

Pero una investigación de AFP reveló este mes nuevas construcciones en sitios de estafas con equipos que utilizan el servicio de internet satelital de Elon Musk, Starlink.

El diario estatal The Global New Light of Myanmar indicó que el ejército «realizó operaciones en KK Park cerca de la frontera» entre Birmania y Tailandia y que «decomisó 30 equipos de receptores de Starlink y accesorios».

Fuerzas de la junta ocuparon unos 200 edificios y encontraron a unos 2.200 trabajadores en el lugar, indicó el diario.

Las operaciones de estafas en el sudeste asiático se apropiaron indebidamente de 37.000 millones de dólares en 2023, según un informe de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito.

Starlink no respondió a una consulta de AFP sobre el uso de su red para este esquema de estafas.

Imágenes satelitales muestran lo que parecen ser edificios de oficinas y dormitorios en construcción en muchos de los centros de estafa cerca de la frontera entre Birmania y Tailandia.

Birmania, inmersa en una guerra civil desde el golpe militar de 2021, ha emergido como el epicentro de los centros de estafas en el sudeste asiático.

En tanto, la policía surcoreana dijo el lunes que emitió órdenes de arresto de 59 sospechosos de tener vínculos con las operaciones de estafas cibernéticas en ese país.

