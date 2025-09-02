The Swiss voice in the world since 1935

La justicia argentina prohíbe difundir audios grabados a la hermana de Milei

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

La Justicia argentina ordenó este lunes cesar la difusión de audios «grabados ilegalmente» a la hermana del presidente Javier Milei, Karina Milei, y publicados por la prensa, en lo que el gobierno llamó una «operación de inteligencia ilegal».

La medida responde a un pedido del Ejecutivo contra material filtrado por la prensa el viernes, en el que Karina Milei dice: «No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos». 

El resto del contenido de la grabación, supuestamente de 50 minutos, se desconoce públicamente.

El gobierno asegura que fue grabado «ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada (sede de gobierno)», informó en X el vocero presidencial, Manuel Adorni.

La orden judicial publicada por Adorni ordena «el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno» y atribuidos a Karina Milei, «a través de cualquier medio».

El caso se suma al escándalo tras la difusión el 19 de agosto de otros audios en los que el entonces titular de la agencia de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, asegura que la hermana del mandatario recibía un 3% de las compras de medicamentos para discapacitados.

El ahora exfuncionario afirma en estas grabaciones haber avisado a Javier Milei de la supuesta trama de su hermana y secretaria de la Presidencia.

Este lunes, el Ministerio de Seguridad pidió además el allanamiento al canal de streaming «Carnaval Stream», así como a periodistas y empresarios involucrados con este medio, por el que se difundieron por primera vez tanto los audios de Karina Milei como los de Spagnuolo. 

La justicia aún no resolvió sobre este pedido ni ha ordenado detenciones. La difusión de los audios de Spagnuolo valió una denuncia judicial que derivó en más de 20 allanamientos.

Karina Milei no se ha pronunciado sobre este tema públicamente, mientras que Javier Milei rechazó las acusaciones. «Todo lo que dice (Spagnuolo) es mentira, lo vamos a llevar a la Justicia y probar que mintió», declaró el miércoles durante un acto de campaña en el que manifestantes arrojaron piedras a su comitiva.

mry/lm/ag

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR