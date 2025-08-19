La justicia británica obliga a desalojar un hotel de migrantes en Londres tras protestas

Londres, 19 ago (EFE).- La localidad británica de Epping Forest (a las afueras de Londres) consiguió este martes una orden del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales para que se prohíba temporalmente alojar a solicitantes de asilo en un hotel de la zona que es epicentro de protestas de grupos extremistas en las últimas semanas.

En la sentencia, el juez Eyre ordenó que los migrantes que se encuentran acogidos en el hotel Bell de la localidad, al noreste de la capital británica, deben ser reubicados antes de las 15.00 horas GMT del 12 de septiembre, a pesar de los intentos del Ministerio de Interior del Reino Unido por paralizar la orden.

Las protestas estallaron tras la imputación de un migrante de origen etíope, Hadush Gerberslasie Kebatuhursday, de 38 años y residente en el hotel, acusado de agresión sexual por supuestamente intentar besar a una niña de 14 años en la localidad.

El acusado negó los cargos en su primera comparecencia judicial y permanece bajo custodia mientras continúa el proceso.

El Ayuntamiento de Epping Forest, liderado por el conservador Chris Whitbread, alegó que las repetidas manifestaciones de grupos nacionalistas y de extrema derecha y las contramanifestaciones de grupos antifascistas estaban aumentando las tensiones en la comunidad y se corría el riesgo de causar «daños irreparables».

Por su parte, el Ministerio de Interior liderado por la laborista Yvette Cooper alegó que este fallo judicial afectaría a su capacidad de albergar solicitantes de asilo en todo el Reino Unido.

«Estoy encantado, es una gran noticia para nuestros residentes. Las últimas semanas han supuesto una presión intolerable para nuestra comunidad», dijo Whitbread tras conocer la noticia en un comunicado en el que adelantó que volverá a acudir a los tribunales para convertir esta orden temporal en permanente.

Los abogados del Ayuntamiento de Epping alegaron que la compañía Somani Hotels, gestora del hotel, violó las normas de planificación, ya que el espacio no estaba siendo utilizado como un hotel y que, por lo tanto, no estaba cumpliendo los requisitos urbanísticos.

En una reunión el pasado 24 de julio, los concejales de Epping Forest votaron por unanimidad solicitar al Ministerio de Interior el cierre permanente del hotel.

En total, más de una decena de personas han sido detenidas por la Policía del condado de Essex durante los disturbios, acusados de delitos de agresión y alteración del orden público después de que algunos manifestantes lanzaran cohetes y otros objetos contra migrantes, vehículos policiales y trabajadores del hotel. EFE

