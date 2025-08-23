La Justicia de Perú emite 6.750 condenas por violencia machista en primer semestre de 2025

Lima, 23 ago (EFE).- El Poder Judicial de Perú emitió 6.750 sentencias condenatorias por violencia machista en el primer semestre de 2025, informó el Ministerio Público este sábado en un comunicado en el que destacó que no existe impunidad para el agresor contra las mujeres.

La coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, Jacqueline Pérez, hizo un balance sobre los avances y resultados de las investigaciones que está desarrollando este subsistema del Ministerio Público.

Pérez precisó que entre enero y julio de 2025, se han registrado 7.704 sentencias, de las cuales 6.750 son condenatorias, lo que representa un 87,6 % del total, por delitos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

«Esto confirma que el sistema especializado funciona, que no solamente investigamos sino que obtenemos justicia real para las víctimas. Investigamos con enfoque, litigamos y transformamos las denuncias en sentencias», señaló la fiscal superior Pérez.

Sostuvo que estos datos evidencian una respuesta del Ministerio Público contra el agresor, con protección a la víctima.

«Es un mensaje de que no hay espacio para la impunidad en los casos de violencia de género. Las víctimas no están solas, las escuchamos y actuamos», subrayó la fiscal. EFE

pbc/amg