La Justicia de Sudáfrica da la razón a Zambia sobre el entierro del expresidente Lungu

Nairobi, 26 ago (EFE).- El Tribunal Constitucional sudafricano negó este martes a la familia del expresidente de Zambia Edgar Lungu (2015-2021), fallecido el pasado junio en Sudáfrica, el permiso para apelar contra la repatriación de su cuerpo, para la que el Gobierno zambiano había logrado autorización de otra corte.

«El Tribunal Constitucional ha examinado la solicitud de autorización para apelar directamente ante él y ha concluido que no se han presentado argumentos que justifiquen un recurso directo. En consecuencia, debe denegarse la autorización para apelar», dijo la corte, según recogen medios locales.

Así, la familia no podrá impugnar ante la alta corte el fallo anterior del Tribunal Superior de Gauteng, en Pretoria, la capital sudafricana, que autorizó el pasado día 8 a Zambia a llevar el cuerpo de Lungu de vuelta a su país, pese a la oposición de sus seres cercanos.

Entonces, el juez Aubrey Ledwaba dictó que los deseos personales de un expresidente o de su familia no pueden prevalecer sobre el derecho del Estado a rendir honores oficiales a un líder nacional.

En la lectura del fallo, Ledwaba dictó que el Gobierno zambiano podrá trasladar el cuerpo para enterrarlo en el cementerio presidencial de Embassy Park y autorizó a dos familiares y al médico del expresidente a acompañar el féretro durante la repatriación.

Esa decisión judicial se produjo después de que el pasado 25 de junio la corte de Gauteng suspendiera el entierro de Lungu en Sudáfrica a petición del fiscal general de Zambia, debido a un desacuerdo con la familia.

Lungu murió el pasado 5 de junio a los 68 años en un hospital sudafricano e iba a ser enterrado en la Catedral de Cristo Rey en Hillbrow, en Johannesburgo, un acto que desafiaba la directiva del presidente de Zambia, Hakainde Hichilema, de repatriar los restos.

Según explicó el mandatario en un vídeo dirigido a la nación, ambas partes alcanzaron el 15 de junio un acuerdo para repatriar el cuerpo y desarrollar un programa de duelo nacional que culminaría con un «entierro digno» el día 23 de ese mes.

Sin embargo, cuando se iniciaban los preparativos para el traslado, “el cuerpo no fue puesto a disposición de la familia para su repatriación”, reveló Hichilema.

Edgar Lungu presidió Zambia entre enero de 2015 y agosto de 2021, cuando fue derrotado en las elecciones por el actual presidente del país.

Su fallecimiento se produjo después de que el Tribunal Constitucional de Zambia dictaminara, en diciembre de 2023, que no podía volver a presentarse a la Presidencia, tras haber anunciado su intención de regresar a la vida política. EFE

