La Justicia italiana acepta extraditar a Brasil a exdiputada Zambelli, que podrá recurrir

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Roma, 26 mar (EFE).- El Tribunal de Apelación de Roma ha aceptado este jueves la extradición a Brasil de la exdiputada Carla Zambelli, condenada en su país pero detenida en Italia desde el pasado julio, aunque todavía podrá recurrir ante el Supremo del país europeo.

«Es una sentencia muy oportuna. El tribunal ha tumbado todas las alegaciones presentadas por su defensa, sin dejar ninguna», ha confirmado a EFE el abogado Alessandro Gentiloni, que representa a la República de Brasil en este proceso de extradición.

Zambelli, exdiputada de 45 años y alineada con la extrema derecha del expresidente Jair Bolsonaro, fue detenida el pasado julio en Roma tras abandonar su país, después de ser condenada a diez años de prisión por haber ordenado un ataque informático a los sistemas del Poder Judicial en pleno proceso electoral en 2022. EFE

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