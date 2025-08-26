La Justicia rusa condena a cárcel a una «presa de conciencia» según Amnistía Internacional

Moscú, 26 ago (EFE).- La Justicia rusa confirmó este martes la pena de cárcel de dos años y ocho meses de cárcel para Daria Kózireva, una joven de 19 años que pegó una hoja de papel con un poema del célebre poeta ucraniano Tarás Shevchenko sobre una estatua en San Petersburgo.

Kózireva, reconocida como «presa de conciencia» por Amnistía Internacional, participó en la sesión judicial por videoconferencia desde la prisión preventiva en la que se encuentra ahora recluida, informó el portal Mediazona.

La joven tachó de ilegal el caso en su contra y afirmó que los ucranianos «luchan heroicamente por su patria».

El abogado de Kózireva aseguró que la sentencia es «cruel» y contraria a la Constitución rusa.

Según el letrado Rafail Poliakov, se violó el derecho de su clienta a la libertad de pensamiento y expresión, garantizados por la Carta Magna.

«Daria Kózireva está siendo procesada solo por expresar pacíficamente su opinión y, por lo tanto, es presa de conciencia. Las autoridades rusas deben liberarla de inmediato y sin condiciones, así como a todas las demás personas encarceladas por su postura contra la guerra», declaró la directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, Marie Struthers.

La causa penal fue incoada hace más de un año, después de que pegara en febrero de 2024 cuatro versos del poema ‘Testamento’ de Shevchenko sobre una estatua.

En su última palabra durante el juicio, Kózireva expresó la esperanza de que Ucrania «recuperará hasta el último palmo de su tierra, incluyendo el Donbás y Crimea». EFE

