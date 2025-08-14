The Swiss voice in the world since 1935

La Justicia rusa condena en ausencia a seis años de prisión a un político georgiano

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 14 ago (EFE).- El Tribunal Supremo de la región ucraniana de Donetsk, anexionada por Rusia en 2022, condenó en ausencia a seis años de prisión por mercenarismo a Aleko Elisashvili, un político georgiano que participó en la guerra de Ucrania, informó este jueves la plataforma independiente Mediazona.

«La investigación y el Tribunal Supremo de la República Popular de Donetsk establecieron que en marzo de 2022, Aleko Elisashvili se unió a una formación armada en Ucrania», indica la nota publicada en la web del Comité de Instrucción ruso.

La Justicia rusa establece de este modo que el exdiputado georgiano recibió en Ucrania entrenamiento militar, recibió un arma de fuego, munición y apoyo logístico para después participar en el conflicto del lado del ejército ucraniano.

«Elisashvili cumplió órdenes de un mando superior a cambio de una compensación económica y participó como mercenario en operaciones militares contra militares de las Fuerzas Armadas rusas», señalan las autoridades rusas.

Elisashvili es exdiputado y uno de los actuales líderes de la coalición opositora Georgia Fuerte.

En primavera de 2024 agredió físicamente a un diputado del partido en gobierno Sueño Georgiano durante un debate sobre la ley de agentes extranjeros en el parlamento.

La Justicia rusa, que le condena a seis años de prisión, le ha incluido en la lista de personas buscadas internacionalmente.

La lista de buscados del Ministerio del Interior ruso ya incorpora a cien ciudadanos georgianos acusados de mercenarismo. EFE

mos/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
6 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
7 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR