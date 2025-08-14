La Justicia rusa condena en ausencia a seis años de prisión a un político georgiano
Moscú, 14 ago (EFE).- El Tribunal Supremo de la región ucraniana de Donetsk, anexionada por Rusia en 2022, condenó en ausencia a seis años de prisión por mercenarismo a Aleko Elisashvili, un político georgiano que participó en la guerra de Ucrania, informó este jueves la plataforma independiente Mediazona.
«La investigación y el Tribunal Supremo de la República Popular de Donetsk establecieron que en marzo de 2022, Aleko Elisashvili se unió a una formación armada en Ucrania», indica la nota publicada en la web del Comité de Instrucción ruso.
La Justicia rusa establece de este modo que el exdiputado georgiano recibió en Ucrania entrenamiento militar, recibió un arma de fuego, munición y apoyo logístico para después participar en el conflicto del lado del ejército ucraniano.
«Elisashvili cumplió órdenes de un mando superior a cambio de una compensación económica y participó como mercenario en operaciones militares contra militares de las Fuerzas Armadas rusas», señalan las autoridades rusas.
Elisashvili es exdiputado y uno de los actuales líderes de la coalición opositora Georgia Fuerte.
En primavera de 2024 agredió físicamente a un diputado del partido en gobierno Sueño Georgiano durante un debate sobre la ley de agentes extranjeros en el parlamento.
La Justicia rusa, que le condena a seis años de prisión, le ha incluido en la lista de personas buscadas internacionalmente.
La lista de buscados del Ministerio del Interior ruso ya incorpora a cien ciudadanos georgianos acusados de mercenarismo. EFE
mos/psh