La Justicia sueca decreta prisión preventiva por espionaje para ex empleado de Defensa

1 minuto

Copenhague, 7 ene (EFE).- Un juzgado de Estocolmo decretó este miércoles prisión preventiva por sospecha de espionaje para un individuo que trabajó para las Fuerzas Armadas de Suecia.

La autoridades suecas no han revelado cuándo estuvo empleado ni en qué período, ni tampoco han dado más datos sobre el individuo, que fue detenido el pasado domingo.

Según informó la radiotelevisión pública sueca ‘SVT’, se trata de un hombre de unos 30 años con raíces en Oriente Medio que estaba registrado como responsable de una empresa dedicada a operaciones cibernéticas pero que no había declarado ingresos.

El supuesto delito fue cometido desde enero del año pasado a enero de este año, según el escrito de acusación.

«No podemos revelar a qué país o países o a cuál o cuáles servicios de inteligencia suministró información», declaró a la agencia sueca ‘TT’ el fiscal Per Lindqvist.

El individuo se declaró inocente de las acusaciones durante la vista, que se celebró parcialmente a puerta cerrada. EFE

