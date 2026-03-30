La Justicia turca abre una nueva causa contra el encarcelado alcalde de Estambul

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Ankara, 30 mar (EFE).- Un tribunal turco abrió este lunes una nueva causa contra el encarcelado alcalde de Estambul, el socialdemócrata Ekrem Imamoglu, por afirmar que la Judicatura ha desplegado un complot en su contra.

La Fiscalía General de Bakirköy, en la provincia de Estambul, anunció que ha abierto una investigación contra el depuesto edil por «insultar y amenazar a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones».

El anuncio tuvo lugar debido a las declaraciones que hizo hoy Imamoglu, principal rival del presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, durante una vista del juicio que afronta por supuestamente haber intentado influir en un perito o un testigo, uno de los más de 15 procesos judiciales e investigaciones abiertos en su contra desde que fuera encarcelado hace poco más de un año.

«Hay un complot en cada esquina, una emboscada en cada sala de tribunal… Me enfrento a una tormenta de demandas cuyo número ya no puedo calcular ni recordar, perdiendo la cuenta cada vez que intento enumerarlas», dijo el líder político.

Estas declaraciones motivaron a los jueces a abrirle la nueva causa.

Imamoglu, alcalde socialdemócrata de Estambul desde 2019, se encuentra desde marzo del año pasado detenido, ha sido depuesto de su cargo y está acusado de numerosos delitos, entre ellos de aceptar sobornos, de blanqueo de capitales, manipular licitaciones, extorsión y fraude.

Su partido, el socialdemócrata CHP, la mayor formación opositora, insiste en que este juicio es uno más en el intento de acabar con la carrera política de quien estaba llamado a disputar en 2028 la presidencia del país a Erdogan, en el poder desde hace 22 años. EFE

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