The Swiss voice in the world since 1935

La Línea 1 del Metro de Lima alcanza 1.500 millones de pasajeros trasladados en 14 años

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Lima, 25 ago (EFE).- La Línea 1 del Metro de Lima alcanzó los 1.500 millones de pasajeros trasladados a lo largo de sus catorce años de operación, desde que comenzó a funcionar en el año 2011, según anunció este lunes el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú.

Este hito fue celebrado con una ceremonia en el patio taller de esta línea donde se entregaron pases permanentes a pasajeros frecuentes del servicio.

Actualmente, la Línea 1 del Metro de Lima traslada a más de 600.000 personas al día, mediante una flota de 44 trenes que recorren 11 distritos de la capital peruana.

Esta línea opera a través de un viaducto elevado que atraviesa la ciudad de norte a sur a lo largo de 34,6 kilómetros, en los que hay 27 estaciones, desde el distrito de San Juan de Lurigancho hasta Villa El Salvador.

Su construcción comenzó en 1987 pero quedó paralizada durante cerca de veinticinco años, hasta que en 2011 se pudo culminar y poner en marcha el primer tramo.

Se trata de la primera de las seis líneas que deben componer el sistema de Metro de Lima, que ahora avanza en la construcción de la Línea 2, la primera subterránea, una obra a cargo de las empresas españolas ACS y FCC que atravesará la ciudad de este a oeste y de la que ya hay un tramo operativo con cinco estaciones. EFE

fgg/pbc/eav

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
15 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
32 Me gusta
18 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR