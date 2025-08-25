La Línea 1 del Metro de Lima alcanza 1.500 millones de pasajeros trasladados en 14 años

Lima, 25 ago (EFE).- La Línea 1 del Metro de Lima alcanzó los 1.500 millones de pasajeros trasladados a lo largo de sus catorce años de operación, desde que comenzó a funcionar en el año 2011, según anunció este lunes el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú.

Este hito fue celebrado con una ceremonia en el patio taller de esta línea donde se entregaron pases permanentes a pasajeros frecuentes del servicio.

Actualmente, la Línea 1 del Metro de Lima traslada a más de 600.000 personas al día, mediante una flota de 44 trenes que recorren 11 distritos de la capital peruana.

Esta línea opera a través de un viaducto elevado que atraviesa la ciudad de norte a sur a lo largo de 34,6 kilómetros, en los que hay 27 estaciones, desde el distrito de San Juan de Lurigancho hasta Villa El Salvador.

Su construcción comenzó en 1987 pero quedó paralizada durante cerca de veinticinco años, hasta que en 2011 se pudo culminar y poner en marcha el primer tramo.

Se trata de la primera de las seis líneas que deben componer el sistema de Metro de Lima, que ahora avanza en la construcción de la Línea 2, la primera subterránea, una obra a cargo de las empresas españolas ACS y FCC que atravesará la ciudad de este a oeste y de la que ya hay un tramo operativo con cinco estaciones. EFE

