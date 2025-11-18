La larga y brutal dictadura de Franco en España

El dictador español Francisco Franco dirigió un brutal régimen desde 1939 hasta su fallecimiento, el 20 de noviembre de 1975.

Estas son las claves de esa época:

– Guerra Civil –

Franco es uno de los principales conjurados en el levantamiento militar de julio de 1936 contra la Segunda República, dirigida en ese momento por el Frente Popular de izquierda.

Con el apoyo de Adolf Hitler –los bombarderos alemanes serán clave para arrasar la localidad vasca de Guernica en la masacre inmortalizada después en el famoso cuadro de Picasso– y Benito Mussolini, el «generalísimo» gana la Guerra Civil en 1939.

Atrás quedaban tres años de brutal conflicto que dejó varios cientos de miles de muertos.

Con el título de Caudillo, dirige un país hambriento y en ruinas. Evita participar en la Segunda Guerra Mundial, pero su simpatía por las potencias del Eje le valen el ostracismo de los vencedores hasta que la entrada de España en la ONU en 1955 inicia el fin de ese aislamiento.

– Represión feroz –

En sus primeros cinco años en el poder, Franco manda ejecutar a decenas de miles de republicanos, cuyos cuerpos son enterrados en fosas comunes. Se estima que la Guerra Civil y los años posteriores dejaron más de 110.000 desaparecidos, según cifras oficiales.

Además, medio millón de personas parten al exilio, y sus bienes son confiscados. El régimen persigue especialmente a comunistas y masones, de acuerdo con una ley de 1940.

El franquismo, que tiene en la Iglesia católica uno de sus pilares principales, recibe el apoyo de los grandes terratenientes y la burguesía industrial y financiera. En sus comienzos, el régimen se beneficia también de la repulsa de muchos españoles a los crímenes contra religiosos cometidos por el bando republicano durante la guerra.

Se establece igualmente un tráfico para sustraer recién nacidos a opositoras acusadas de transmitirles el «gen» del marxismo.

Con la complicidad del clero en muchas ocasiones, se separaba a los bebés de sus madres tras el parto y se les declaraba muertos para después ser adoptados por parejas estériles, en preferencia próximas al régimen.

A partir de la década de 1950, este tráfico comenzó a extenderse a niños nacidos fuera del matrimonio o en familias pobres o muy numerosas.

– Crímenes impunes –

Franco murió el 20 de noviembre de 1975 tras una larga agonía.

Designado sucesor desde 1969, Juan Carlos es proclamado rey dos días más tarde y arranca un periodo de transición hacia la democracia que incluye una convocatoria de elecciones para 1977 y la aprobación de la Constitución en 1978.

Durante este delicado periodo, casi todas las fuerzas políticas votan en 1977 una ley de amnistía que perdonó los delitos cometidos por los opositores políticos, pero también por los agentes del orden público.

Los posteriores intentos de la justicia por investigar estos crímenes se verán así frenados en España, dejando abiertas las heridas de la dictadura.

El cambio comienza poco a poco en 2007 con una ley de Memoria Histórica impulsada por la izquierda, y luego en 2022, cuando el Gobierno del socialista Pedro Sánchez logra hace aprobar una ley de Memoria Democrática, rechazada por la derecha.

Enarbolando la bandera de la reparación de las víctimas del franquismo, Sánchez, entre otras medidas, exhumó los restos de dictador del monumental mausoleo donde descansaban para ser trasladados a un cementerio más discreto cerca de Madrid.

