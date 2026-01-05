La Liga venezolana de béisbol reanudará su calendario de partidos el 7 de enero

Caracas, 4 ene (EFE).- La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) anunció este domingo que reanudará su calendario de juegos el próximo 7 de enero, luego de haberlo suspendido de manera provisional como medida de protección a sus jugadores y aficionados, tras el ataque militar de Estados Unidos a Caracas y otras zonas del país que concluyó con la captura de Nicolás Maduro.

A través de un comunicado publicado en Instagram, la Liga indicó que junto a los equipos participantes darán a conocer «oportunamente» la reestructuración del calendario, con el objetivo, dijo, de garantizar el desarrollo de la competición.

«Agradecemos a la afición y a los medios de comunicación por su comprensión y apoyo constante al béisbol profesional venezolano», añadió.

Los partidos de béisbol se suspendieron el sábado 3 de enero, luego de que EE.UU. llevara a cabo una operación militar en Caracas y en varios estados del país, que incluyó bombardeos que, según el Gobierno venezolano, dejó víctimas civiles y militares, aunque no ha precisado cuántas.

Durante el operativo fueron capturados Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados al Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad.

Ambos comparecerán mañana, lunes, ante un tribunal federal de Nueva York en la que será su primera audiencia en EE.UU., según confirmaron fuentes judiciales a EFE.

La noche del sábado, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asumiera el cargo de presidenta encargada tras la captura de Maduro, sin que haya establecido una fecha específica para la ceremonia de juramentación. EFE

