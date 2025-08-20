The Swiss voice in the world since 1935

La mayoría de los hoteles que rodean el lago Atitlán en Guatemala contaminan sus aguas

Ciudad de Guatemala, 20 ago (EFE).- La mayoría de los hoteles que rodean el lago Atitlán, uno de los destinos turísticos más importantes de Guatemala, contaminan sus aguas, aseguró este miércoles el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales del país centroamericano.

La cartera de Ambiente dijo en un comunicado que ha aplicado sanciones administrativas a los hoteles tras realizar una evaluación que arrojó que entre los «parámetros incumplidos» sobresale la contaminación del lago con «sólidos», además de «nitrógeno total» y «coliformes fecales», entre otras sustancias.

En total, el ministerio realizó 42 inspecciones aleatorias para determinar que el 95 % de las evaluaciones (en su mayoría a hoteles) contaminan el lago, visitado anualmente por miles de personas. Las inspecciones tuvieron lugar en julio pasado, añadió la cartera de Ambiente y Recursos Naturales.

Desde hace varios años decenas de ambientalistas han alertado sobre la posible contaminación que sufre el lago de Atitlán, ubicado en el departamento (provincia) de Sololá, en el oeste de Guatemala.

El principal temor de los ambientalistas es que llegue a los mismos niveles de contaminación que el lago Amatitlán, ubicado en el centro del país centroamericano, que tiene desde hace varios años un color verdoso producto del alto grado de nitrógeno y de cianobacterias que liberan toxinas.

Debido a ello, expertos en el tema no recomiendan nadar, la pesca o ingresar al lago de Amatitlán, mientras que el lago de Atitlán no cuenta aún con restricciones.

Junto a Tikal y la ciudad colonial de Antigua Guatemala, el lago de Atitlán es uno de los atractivos turísticos más llamativos de Guatemala. EFE

