La mayoría de los rusos sigue lamentando la caída de la URSS, según una encuesta

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Moscú, 17 mar (EFE). – La mayoría de los rusos (el 57 %) sigue lamentando la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), según una encuesta difundida este martes por el Centro de la Opinión Pública (VTSIOM).

Este porcentaje se mantiene prácticamente intacto desde hace varios años. La mayoría de los nostálgicos, según la muestra, son los nacidos entre la década de los 40, que coincidió con la Segunda Guerra Mundial, y de los 60, es decir, la época conocida como el Deshielo.

En ese segmento de población, la proporción de los que lamentan la desintegración de la URSS ronda el 80 %, algo que coincide con el actual proceso de rehabilitación de la figura de Iósif Stalin.

A la vez, entre las personas nacidas después de la caída del imperio rojo, sólo el 14 % dice lamentar ese hecho, calificado por el presidente ruso, Vladímir Putin, como la mayor tragedia geopolítica del siglo XX.

Por otro lado, un tercio de los rusos cree que la caída de la URSS era inevitable, mientras un 57 % opina todo lo contrario.

De hecho, el presidente ruso, Vladímir Putin, y muchos de los nostálgicos del Estado totalitario culpan de ello a su último dirigente, Mijaíl Gorbachov, quien dimitió un día antes de la disolución de la URSS en diciembre de 1991.

«Quien no lamenta la caída de la URSS, no tiene corazón. Quien quiere su restitución, no tiene cerebro», dijo Putin en una ocasión.

Si ahora se celebrara un referéndum sobre el mantenimiento de la Unión, un 61 % asegura que votaría ‘sí’. En 2005, la desaparición de la URSS era considerada un hecho negativo por el 75 % de los rusos. EFE

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