La mayor plataforma opositora de Cuba llama a la unidad para lograr una amnistía general

2 minutos

La Habana, 19 ene (EFE).- La plataforma opositora Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), la mayor del país, llamó este lunes a todos los ciudadanos y a los grupos disidentes a la unidad para lograr una amnistía general este año.

«El mayor desafío para la democratización no es solo la naturaleza del sistema vigente, sino nuestra capacidad de articular una alternativa sólida, profesional y acoplada», escribe la ejecutiva del CTDC en una declaración en la que pide «un pacto nacional por la libertad y la reconciliación».

La plataforma asegura que no buscan «una unidad de retórica», sino «una sinergia operativa» para conseguir una amnistía en este mismo 2026, que a su juicio debe ser «el año de una clara apertura hacia la libertad».

Para ello plantean la puesta en marcha de un foro de acción centrado en la concertación social de un «instrumento jurídico de amnistía y despenalización del disenso». La amnistía, argumenta, es el «punto por donde empezar».

Luego pretenden comunicar ese mensaje de forma sistemática a la ciudadanía y «presentar un frente unido ante organismos multilaterales», lo que a su juicio evidenciaría «que la sociedad civil cubana tiene capacidad de gobernanza y propuestas de solución a la crisis humanitaria en las prisiones».

«El camino a la democracia en Cuba será pacífico, inclusivo y estrictamente apegado a la dignidad humana, o no será», concluye el CTDC.

Según el último informe mensual de Prisoners Defenders, una ONG con sede en Madrid especializada en derechos humanos en Cuba, la isla contaba a finales de 2025 con un total de 1.197 presos por motivos políticos.

La declaración del CTDC no hace referencia al incierto contexto geopolítico actual en el Caribe ni a la creciente presión política y económica de EE.UU. contra el Gobierno cubano tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

La oposición cubana no tiene ninguna presencia institucional en la isla y ha sido reprimida y perseguida de forma sistemática durante décadas, lo que ha limitado su articulación, presencia y capacidad propositiva.

La disidencia cubana presenta varias fracturas internas, entre las que destacan la ideológica, la generacional y la que separa a quienes están dentro del país de los exiliados. EFE

