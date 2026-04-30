La medicina tradicional india y el yoga se abren paso en Nueva Zelanda con un nuevo TLC

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Nueva Delhi, 30 abr (EFE).- El nuevo Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la India y Nueva Zelanda abrirá las puertas del país oceánico a los profesionales de la medicina tradicional y la meditación indios, tras la inclusión de una cláusula inédita que otorga reconocimiento legal a la ayurveda y el yoga en su intercambio comercial.

«Por primera vez, Nueva Zelanda ha acordado un anexo específico sobre salud y medicina tradicional en el marco de un TLC con la India, creando un entorno propicio para el comercio de servicios de ayurveda, yoga y otras medicinas tradicionales», informó este jueves el Ministerio de AYUSH del Gobierno indio.

Este ministerio, cuyas siglas responden al ayurveda (la medicina milenaria india) y al yoga, es el único del mundo dedicado exclusivamente a la medicina tradicional con rango de gabinete.

El acuerdo es especialmente significativo porque sitúa el conocimiento ancestral indio al mismo nivel de respeto institucional que las prácticas de salud indígenas maoríes de Nueva Zelanda.

Este anuncio concreta parte del compromiso alcanzado el pasado lunes, cuando ambos países firmaron el TLC que prevé la concesión de 5.000 visados temporales para profesionales indios altamente cualificados.

Gracias a este anexo técnico, instructores de yoga y médicos tradicionales podrán acceder a estas plazas para trabajar en Nueva Zelanda durante periodos largos.

«El Acuerdo de Libre Comercio entre India y Nueva Zelanda representa un paso decisivo para que Ayush pase de ser un patrimonio nacional a una práctica sanitaria global», añadió el comunicado indio.

El tratado ha eliminado los aranceles sobre el 100 % de las exportaciones indias, mientras que Nueva Delhi ha protegido sectores estratégicos como el lácteo para salvaguardar a sus agricultores locales frente a la industria neozelandesa. EFE

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