La mexicana Alicia Villarreal presenta ‘Bendita locura’, su gira musical más valiente

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Ciudad de México, 27 abr (EFE).- La cantante Alicia Villarreal, destacada figura del género grupero y regional mexicano, presentó este lunes su próxima gira ‘Bendita locura’, un proyecto “valiente” -que ella misma produce- para sorprender al público con nuevos invitados y canciones que recordarán sus más de 30 años de carrera.

“Será una noche increíble en la que solo van a escuchar los éxitos que el público ha logrado conmigo”, explicó en conferencia a medios sobre su próximo concierto el 14 de mayo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Después de meses de ensayos y una dura selección de sus clásicos y la producción de nuevas versiones, Villarreal (1970, Nuevo León) aterriza de nuevo en los escenarios de México para demostrar que es capaz de impulsarse a sí misma frente a una industria compleja para las mujeres.

“La industria, la verdad, ha sido una cosa difícil para mí, una pelea, una guerra, -por ser mujer- en la que he tenido que soltar”, lamenta la artista, quien empezó a cantar profesionalmente a los 17 años y que ahora es un símbolo de clásicos del regional mexicano con temas como ‘Vete’ (1995).

Además de producir ‘Bendita locura’, la compositora contó que este año va a lanzar dos álbumes con diferentes versiones de sus canciones, ya que el género que representa ahora se escucha “hasta en Europa”.

“Me da mucho gusto que podamos darnos cuenta de que el regional mexicano ha trascendido en los últimos tiempos, que lo cantan artistas en Europa y hasta en otros idiomas”, reconoció la conocida por el público como ‘La Jefa’.

Denuncia por violencia

Villarreal estuvo en el foco de la atención pública el año pasado, cuando en un concierto en el estado de Michoacán (oeste de México) hizo el gesto reconocido internacionalmente como señal de auxilio en casos de violencia de género, con el que denunció las agresiones de su entonces esposo y líder de la banda Kumbia Kings, Cruz Martínez.

En cuanto al proceso legal que está llevando a cabo en contra de Martínez, dijo que espera justicia para ella y el resto de mujeres que sufren de violencia en México, un país donde un promedio de diez mujeres son asesinadas al día.

“Realmente creo en las leyes, están claras, solo las personas no las ejecutan como deben de ser y es muy desesperante, no solo para mí, sino también como mujer, porque he tenido muchos casos que se han acercado conmigo y no sé cómo ayudarles porque no sé cómo ayudarme yo”, ahondó.

“Ha pasado más de un año y sigo ahí”, sentenció sobre esta denuncia que Villarreal presentó el 16 de febrero de 2025.

Antes de lanzarse como solista en 2001, la ganadora dos veces del Grammy Latino era parte de Grupo Límite al que acompañó en los escenarios durante seis años y en el que destacó como su cantante. EFE

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