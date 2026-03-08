La mexicana Sasha Sokol exige que Luis de Llano cumpla sentencia y pida disculpas

Ciudad de México, 8 mar (EFE).- La cantante Sasha Sokol exigió este domingo, en el marco del Día Internacional de la Mujer (8M), que el productor Luis de Llano cumpla con la sentencia judicial que le impuso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por abuso sexual, la cual lo obliga a ofrecer una disculpa pública a la mexicana, así como a pagarle una indemnización.

“Al día de hoy, Luis de Llano sigue sin pronunciar su disculpa. Tampoco ha cumplido con el resto (pagar una suma económica que será donada a una institución de defensa a menores)”, escribió Sokol en sus redes sociales cuatro años después de que emitió la denuncia contra su agresor.

Asimismo, recordó que esta exigencia surge después de haber logrado que su demanda llegara al más alto tribunal del país, la SCJN, y fue la Primera Sala de la Corte la que, por unanimidad, confirmó la condena contra el productor por abuso sexual en perjuicio de Sokol.

La exintegrante del grupo mexicano Timbiriche explicó que el incumplimiento por De Llano se da bajo el pretexto de no revictimizarla, lo que calificó como “absurdo”.

“Revictimizar significa profundizar el dolor emocional y exactamente eso hace Luis al evadir su obligación ante la justicia y ante mí”, zanjó.

La también actriz destacó que para ella es importante que se ofrezca esta disculpa, ya que así se reconocen los actos y “se estabiliza la verdad”, más allá del fallo de la SCJN.

“Porque mi objetivo no era llegar al más alto poder, sino que quien me dañó asuma su responsabilidad”, subrayó.

Sokol también lamentó la situación de las mujeres en el país, porque, añadió, “estamos cansadas de plantear nuestros argumentos, mostrar pruebas, esperar la respuesta de las autoridades y las consecuencias para los responsables”.

“Así que aunque sea incómodo y aunque canse, vuelvo a alzar la voz como lo hacen tantas mujeres, ante la necesidad de que las cosas cambien; para mí y para todas”, añadió.

Y es que la lucha de la artista se remonta a 2023, cuando recibió una sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México tras denunciar abuso por una relación que sostuvo con De Llano cuando ella tenía 14 años y el 39, mientras fue su representante artístico.

Aunque De Llano intentó impugnar su caso con un amparo hasta el máximo tribunal, la Primera Sala de la Corte validó la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que ya había condenado al productor por daño moral.

En aquel momento, Sokol celebró que la sentencia, avalada por unanimidad, confirma no solo la condena, sino que estableció un precedente legal al declarar que, en casos de abuso sexual infantil, no aplica la prescripción para la vía civil, lo que abre así nuevas posibilidades para que otras víctimas puedan acceder a la justicia sin limitaciones de tiempo.EFE

