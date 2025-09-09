La minería dominicana exporta más de 1.000 millones de dólares en primeros seis meses

1 minuto

Santo Domingo, 9 ago (EFE).- El sector minero de República Dominicana exportó más de 1.000 millones de dólares en los primeros seis meses de 2025, informó este martes el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

El organismo puntualizó en un comunicado que las exportaciones en este renglón, entre enero y junio, fueron de 1.043,2 millones de dólares, un crecimiento interanual de 42 %.

Durante ese período, la participación de la minería en las exportaciones se situó en torno al 32 %, agregó el Ministerio.

Asimismo, la minería alcanzó los 419,5 millones de dólares en inversión extranjera directa (IED) en el primer semestre del año, lo que representa un crecimiento interanual de 437,8 %, consolidando su «atractivo» para los inversionistas internacionales.

Energía y Minas también aseguró que el oro se mantiene como el principal producto de exportación de República Dominicana, representando la mayor parte de los ingresos generados por la minería.

Expresó que ese dinamismo en los mercados internacionales, tanto por el aumento de los volúmenes de producción como por los precios favorables, ha permitido que el país consolide una fuente estable de divisas y de aportes fiscales.

«Ese liderazgo del oro reafirma la posición de la minería como eje estratégico en la balanza comercial y en el sostenimiento de la economía nacional», puntualizó la institución.

En República Dominicana la canadiense Barrick Gold opera una de las más grandes minas de oro del mundo, que también explota plata y cobre.EFE

rsl/adl/nvm