La minera canadiense Sherritt anuncia la suspensión de sus operaciones en Cuba

La minera canadiense Sherritt anunció el martes que suspenderá operaciones en Cuba a partir de la próxima semana debido al bloqueo de combustible impuesto por Estados Unidos, lo que supone un nuevo golpe para la isla, sumida en una profunda crisis económica.

La empresa «prevé suspender operaciones» en la mina de níquel y cobalto de Moa, uno de los proyectos industriales más grandes de Cuba y una importante fuente de ingresos para el gobierno de La Habana, en el punto de mira de Donald Trump tras la caída del líder venezolano Nicolás Maduro en una intervención militar estadounidense.

Sherritt vaticinó que tendrá que «poner en pausa la planta de procesamiento la próxima semana».

La mina produce cobalto y níquel, minerales fundamentales para baterías y aleaciones.

«La empresa ha recibido la notificación de que no se cumplirán las entregas de combustible previstas para Moa y, por el momento, se desconoce cuándo se reanudarán».

Cuba, que ya lleva años lidiando con una grave escasez de combustible, ha llegado a un punto crítico por la orden de Trump de imponer aranceles comerciales a los países que abastezcan de petróleo a la isla.

Venezuela era el principal exportador de crudo a la isla, una vía que se cortó con la detención y derrocamiento de Maduro el 3 de enero.

La Habana se ha visto obligada a racionar el combustible.

