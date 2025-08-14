La misión de la ONU en Libia trata con los poderes del este un plan de desbloqueo político

2 minutos

Argel, 14 ago (EFE).- La representante especial de la ONU para Libia (UNSMIL), Hanna Tetteh, trató con el presidente del Parlamento radicado en el este del divido país, Aguila Salah, la hoja de ruta política para desbloquear la transición en el país, que tiene previsto presentar ante el Consejo de Seguridad del próximo 21 de agosto, informó este jueves la misión.

Tetteh instó a todas las partes libias a asumir su «responsabilidad nacional» y participar en el proceso político con el objetivo de «satisfacer» las aspiraciones del pueblo libio de «paz, estabilidad y prosperidad» mediante la celebración de comicios parlamentarios y presidenciales, suspendidos indefinidamente en 2021.

El pasado domingo, la diplomática internacional se reunió con Abdelhamid Dbeiba, primer ministro del Gobierno de Unidad Nacional (GUN) con sede en Trípoli, con quien abordó la necesidad de concluir las fases de transición, desde el derrocamiento del dictador Muamar Gadafi en 2011, y avanzar hacia una convocatoria electoral.

Durante la reunión celebrada esta semana con los poderes del este, donde se ubica el Parlamento, la representante especial presentó su evaluación y expuso los esfuerzos de la misión para elaborar una hoja de ruta «consensuada» hacia la convocatoria de elecciones presidenciales, que nunca han llegado a celebrarse.

Asimismo, la representante especial se reunió este miércoles con el teniente general Mohamed al Haddad, jefe del Estado Mayor del Ejército libio afiliado al Gobierno del oeste, e intercambiaron opiniones sobre «las medidas necesarias» para lograr «unificar las instituciones», incluidos «el ejército y los servicios de seguridad», y «ultimar los sucesivos acuerdos de transición».

Desde la caída y asesinato de Gadafi, el país norteafricano vive sumido en una inestabilidad institucional, con dos guerras civiles, y desde 2014 dividido en dos administraciones entre el oeste, administrado por el GUN desde Trípoli, y el este, controlado por las fuerzas del mariscal Haftar que tutela la Cámara libia.

Tetteh ha anunciado que presentará una hoja de ruta política durante la sesión informativa ante el Consejo de Seguridad de la ONU el próximo 21 de agosto, para desbloquear la situación política en el país magrebí. EFE

