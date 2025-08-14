The Swiss voice in the world since 1935

La misión de la ONU en Libia trata con los poderes del este un plan de desbloqueo político

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Argel, 14 ago (EFE).- La representante especial de la ONU para Libia (UNSMIL), Hanna Tetteh, trató con el presidente del Parlamento radicado en el este del divido país, Aguila Salah, la hoja de ruta política para desbloquear la transición en el país, que tiene previsto presentar ante el Consejo de Seguridad del próximo 21 de agosto, informó este jueves la misión.

Tetteh instó a todas las partes libias a asumir su «responsabilidad nacional» y participar en el proceso político con el objetivo de «satisfacer» las aspiraciones del pueblo libio de «paz, estabilidad y prosperidad» mediante la celebración de comicios parlamentarios y presidenciales, suspendidos indefinidamente en 2021.

El pasado domingo, la diplomática internacional se reunió con Abdelhamid Dbeiba, primer ministro del Gobierno de Unidad Nacional (GUN) con sede en Trípoli, con quien abordó la necesidad de concluir las fases de transición, desde el derrocamiento del dictador Muamar Gadafi en 2011, y avanzar hacia una convocatoria electoral.

Durante la reunión celebrada esta semana con los poderes del este, donde se ubica el Parlamento, la representante especial presentó su evaluación y expuso los esfuerzos de la misión para elaborar una hoja de ruta «consensuada» hacia la convocatoria de elecciones presidenciales, que nunca han llegado a celebrarse.

Asimismo, la representante especial se reunió este miércoles con el teniente general Mohamed al Haddad, jefe del Estado Mayor del Ejército libio afiliado al Gobierno del oeste, e intercambiaron opiniones sobre «las medidas necesarias» para lograr «unificar las instituciones», incluidos «el ejército y los servicios de seguridad», y «ultimar los sucesivos acuerdos de transición».

Desde la caída y asesinato de Gadafi, el país norteafricano vive sumido en una inestabilidad institucional, con dos guerras civiles, y desde 2014 dividido en dos administraciones entre el oeste, administrado por el GUN desde Trípoli, y el este, controlado por las fuerzas del mariscal Haftar que tutela la Cámara libia.

Tetteh ha anunciado que presentará una hoja de ruta política durante la sesión informativa ante el Consejo de Seguridad de la ONU el próximo 21 de agosto, para desbloquear la situación política en el país magrebí. EFE

na/lfp/vh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
6 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
7 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR