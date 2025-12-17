La mitad de los turistas que recibe Ecuador tienen raíces en el país, según estudio

3 minutos

Guayaquil (Ecuador), 16 dic (EFE).- El 47,2 % de los visitantes que ha recibido Ecuador en 2025 son «turistas diaspóricos», es decir, viajeros que tienen raíces en el país, ya sea por haber nacido en el territorio nacional o por ser descendientes de aquellas personas que decidieron migrar y radicarse en el extranjero.

Ese es uno de los principales resultados del Estudio de Turismo Internacional 2025, presentado este martes por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, en el que se analiza de manera articulada el turismo receptor, interno y emisor, así como los mercados de origen.

El grupo más numeroso, y que representa el 37 % del total de estos turistas diaspóricos, pertenece a la Generación X, es decir, quienes tienen entre 44 a 59 años de edad.

El también denominado como «turismo de raíces» presenta una alta frecuencia de viaje y «una contribución significativa a la economía nacional, consolidándose como una oportunidad estratégica para la industria turística», señaló el ministerio en un comunicado.

El estudio señala que el turismo diaspórico se ve impulsado por lazos personales y familiares profundamente arraigados, como visitar a amigos y familiares, reconectar con las raíces ancestrales, vivenciar para conservar y preservar sus tradiciones, su patrimonio cultural o satisfacer necesidades emocionales como aliviar la nostalgia.

Mientras que en el caso de los otros turistas las motivaciones suelen centrarse en el ocio, los recorridos o los negocios.

El viceministro de Turismo, Mateo Estrella, señaló durante la presentación de estos datos que la mayor parte de turistas llega al Ecuador desde Estados Unidos, seguido de Perú, Colombia y de países de Europa occidental.

Los destinos que más porcentaje de visitantes han recibido son Quito, Guayaquil, Cuenca, las Islas Galápagos y Baños, considerados como grandes polos de atracción debido a su oferta cultural, natural o logística.

Los datos permitieron identificar patrones claros sobre el perfil del visitante, los destinos y actividades preferidas, la forma de planificación del viaje y los niveles de gasto. Además, cuantificar con precisión el consumo turístico según segmentos, «evidenciando oportunidades concretas para el desarrollo de productos, la promoción especializada y el fortalecimiento de la competitividad del destino Ecuador», mencionó el ministerio.

Este estudio será actualizado cada año, con el objetivo de dar «seguimiento a las estrategias implementadas, evaluar su impacto y redefinir acciones, consolidando una gestión turística basada en evidencia, orientada a un desarrollo más sostenible, competitivo e inclusivo» para el país, concluyó la cartera de Estado. EFE

