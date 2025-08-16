La mitad sur de Francia continúa con calor intenso, pero la situación mejora en el norte
París, 16 ago (EFE).- Cincuenta y cuatro del centenar de departamentos de Francia permanecen este sábado en alerta naranja, el segundo máximo nivel, en la novena jornada de la ola de calor en el país, mientras la situación mejora por el norte.
Durante la jornada se esperan aún temperaturas cercanas o incluso superiores a los 40 grados centígrados en zonas como el área de Languedoc-Rosellón, especialmente en puntos del interior de los departamentos Hérault y Aude (sur), según indicó la agencia meteorológica nacional Météo-France.
En el valle del Ródano y el interior de la Provenza también se acercarán a los 40 grados, aunque sin superarlos.
Pero en la parte norte del país las máximas se quedarán solo ligeramente por encima de los 30 grados e incluso estarán por debajo de ese umbral al norte del Sena.
Esa mejora incluye a la región de París, donde la máxima prevista para este sábado es de 29 grados y la mínima de 19, de acuerdo a las previsiones de Météo-France.
De cara al domingo continuará la mejoría y solo habrá 36 departamentos en alerta naranja, antes de que episodios de tormentas pongan fin a comienzos de la próxima semana a esta segunda ola de calor del verano para el país galo. EFE
ngp/amg