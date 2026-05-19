La moda colombiana hace de Madrid su pasarela internacional

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Madrid, 19 may (EFE).- Siete firmas colombianas de diseño de autor enseñan este martes y miércoles sus colecciones en Madrid, en la presentación en la capital española de la Semana Internacional de la Moda de Andalucía (SIMA 41), que cuenta con Colombia como invitado de honor.

Mónica Fonnega, Cardiaca, Cueros Unipiel, PLUR, SAÁG, Dunia Shoes y Revolución Urbana son las firmas participantes que saltan a Europa para mostrar la diversidad creativa que existe en Colombia a través de sus diseños fomentando los modelos de negocio sostenible.

Los siete diseñadores vistieron a sus modelos para presentar sus marcas y dar un pequeño avance de lo que se espera para mañana en el desfile en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid.

Trajes tradicionales colombianos llenos de color y elementos rompedores contemporáneos como las prendas anchas se unieron en la presentación de las instalaciones de la Fundación Pons en Madrid.

Las firmas protagonistas fusionan innovación con las raíces colombianas y el estilo clásico, destacando la sostenibilidad como uno de los ejes fundamentales de sus diseños, en su objetivo de «mirar la moda, pero también mirar el planeta», explicó a EFE durante la presentación el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), Claros Polanco.

Desde la Cámara de Comercio de Bogotá apuestan, con iniciativas como ‘Puente Internacional’, por ampliar una base empresarial como es la base popular «que no tenía oportunidades» y también para «que se conozca Colombia», añadió Claros.

«Tienen ganas de devorarse el mundo, de querer mostrarse al mundo y de querer crecer», describió el presidente de la CCB a todos los diseñadores que viajaron a Madrid y que continuarán lo que queda del año con apariciones en las pasarelas más importantes de la moda como son las de París, Milán y Dubai.

«Esta es una apuesta a la legalidad, que es una apuesta a la formalidad y que es una apuesta para que sean cada vez mejores empresarios», afirmó.

Ahora la ruta a seguir para Claros en el marco de la estrategia de internacionalización es «que sigan creciendo, que sigan vendiendo mucho, que sigan trayendo innovación, que sigan en el renglón de sostenibilidad, que sean los mejores».EFE

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