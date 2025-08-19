La muerte en Italia de dos personas tras una descarga de táser abre el debate sobre su uso

Roma, 19 ago (EFE).- La muerte de dos personas en pocas horas en Italia tras recibir descargas de táser por parte de los Carabineros durante los arrestos ha abierto el debate sobre su uso entre las fuerzas del orden.

El pasado domingo, en la provincia de Génova (nororeste), un albanés de 41 años falleció tras recibir al menos dos descargas eléctricas de un táser por parte de Carabineros que intentaban detenerlo después de que varias personas llamaron a las fuerzas del orden porque esta persona se encontraba en estado de agitación y había amenazado a una de ellas.

Mientras que el día anterior, en Olbia, en la isla italiana Cerdeña, Giampaolo Demartis, de 57 años, falleció por un paro cardíaco en la ambulancia que le trasladaba al hospital después de que recibiese también una descarga de un táser por parte de los Carabineros a quienes agredió mientras intentaban calmarlo, pues el hombre se encontraba en un estado de agitación severa, agrediendo a varios transeúntes, informaron los medios.

Las respectivas Fiscalías han abierto investigaciones a los cuatro Carabineros implicados en los dos casos y para esclarecer la causa exacta de la muerte, mientras una de las familias de las víctimas ha confirmado que padecía una afección cardíaca.

«Mis clientes lamentan profundamente lo ocurrido, pero actuaron en total cumplimiento de los procedimientos y cumplieron con sus deberes de forma proporcionada para proteger su seguridad personal y la del público», explicó a los medios Maria Paola Marro, abogada especializada en derecho militar del Colegio de Abogados de Milán y representante de los dos Carabineros de Olbia,

La abogada destacó que «el uso de la pistola táser se empleó para evitar el uso de un arma, en una situación de creciente violencia en la que el individuo no respondía a ninguna orden de detenerse y se encontraba incontrolable. Ambos agentes tienen muchos años de servicio y son expertos cualificados en el uso del táser. Esperamos con tranquilidad los resultados de la autopsia, que se realizará el próximo jueves y determinará la causa de la muerte».

«Es evidente que esta herramienta tiene un problema que debe cesar. Debemos dar seguimiento a la denuncia de la Defensora del Pueblo de Cerdeña para los Presos, Irene Testa, quien, con razón, la califica de ‘instrumento de tortura legalizado'», declaró Fliberto Zaratti, diputado del partido Alianza Verdes e Izquierda.

En Italia, la Policía, los Carabineros y la Guardia di Finanza han sido equipados en 18 ciudades con aproximadamente 5.000 táser desde 2022. y desde entonces ha habido al menos cinco casos de personas que murieron después de ser haber recibido descargas.

Algunos argumentan que no hay normas claras sobre su utilización, ya que según el protocolo del Ministerio del Interior, los agentes del orden solo deben usarlos sólo en casos de peligro real y cuando el uso de armas de fuego se considere excesivo, para repeler la violencia o para vencer la resistencia.

Y antes de disparar, deben cumplir una serie de pasos: declarar que están armados, mostrar el arma, administrar una descarga de advertencia y, solo entonces, si la persona a la que se enfrentan persiste en la violencia o se resiste, pueden apretar el gatillo.

Ante la polémica, el ministro de Interior, Matteo Piantedosi, envió a los medios una declaración en la que afirmó que la muerte de las dos personas «no debe utilizarse únicamente para promover otra campaña contra las fuerzas del orden».

«En estos dos casos concretos, los Carabineros se vieron involucrados en situaciones extremadamente difíciles y arriesgadas. Y no solo debemos mostrarles respeto cuando ellos mismos son víctimas de estas situaciones. Quienes critican ideológicamente el uso de la pistola táser deben recordar que se trata de una herramienta esencial, proporcionada a los agentes precisamente para prevenir el uso de armas de fuego», agregó el ministro. EFE

