La NASA pospone el lanzamiento de Escapade a Marte debido a una tormenta solar

Miami (EE.UU.), 12 nov (EFE).- La NASA ha pospuesto el lanzamiento previsto este miércoles desde Cabo Cañaveral (Florida) de la misión Escapade, que estudiará la interacción entre el viento solar y el campo magnético de Marte, debido a la «alta actividad solar».

La misión Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (Escapade), integrada por dos satélites idénticos y transportada por un cohete de Blue Origin, ya había sido aplazada el domingo pasado por condiciones meteorológicas adversas, y esta vez el retraso se debe a una tormenta geomagnética.

«El cohete New Glenn está listo para su lanzamiento. Sin embargo, debido a la alta actividad solar y sus posibles efectos sobre la nave espacial Escapade, la NASA ha decidido posponer el lanzamiento hasta que mejoren las condiciones del clima espacial», ha informado este miércoles Blue Origin.

La compañía de Jeff Bezos ha comunicado que evalúan las próximas oportunidades de ventana de lanzamiento, «en función de los pronósticos del clima espacial y la disponibilidad del rango».

Este miércoles, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos ha reportado que una tormenta solar ‘severa’ golpeará hoy el campo magnético de la Tierra, por lo que se han lanzado notificaciones a los operadores de infraestructuras críticas para tratar de mitigar posibles efectos adversos.

Las tormentas geomagnéticas, conocidas más popularmente como ‘tormentas solares’, son responsables de las espectaculares auroras boreales, y raramente son causantes de daños importantes sobre infraestructuras en la Tierra, aunque las más intensas activan alertas para prevenir y mitigar los riesgos.

La NOAA ha advertido de que estos eventos causan un aumento de los problemas de control del voltaje en sistemas eléctricos, aunque se pueden mitigar adoptando medidas preventivas, y también ha apuntado a posibles anomalías que se pueden producir en las operaciones de los satélites.

La misión a Marte

Los resultados de esta misión ayudarán a los científicos a entender cómo y cuándo Marte perdió su atmósfera y proporcionarán información clave sobre las condiciones que enfrentarían los futuros astronautas que viajen o se establezcan allí.

La iniciativa permitirá obtener una visión tridimensional sin precedentes de la magnetosfera y la ionosfera del planeta rojo, según la NASA.

Se trata del segundo lanzamiento de un cohete New Glenn, de Blue Origin, la compañía de Jeff Bezos, que intentará aterrizar su primera etapa en una plataforma en el mar, tras no lograrlo en la misión inaugural.

Durante el primer vuelo, en enero pasado, la primera etapa del cohete alcanzó la órbita, pero falló en su recuperación sobre la barcaza en el Atlántico.

La misión además probará una nueva trayectoria interplanetaria que podría transformar los viajes futuros al planeta rojo haciéndolos más flexibles y frecuentes.

En lugar de utilizar la tradicional maniobra de transferencia de Hohmann -que restringe los lanzamientos a una ventana de pocas semanas cada 26 meses-, la misión se dirigirá primero a un punto de Lagrange antes de poner rumbo a Marte.

Escapade, con un costo total de 49 millones de dólares, ofrecerá por primera vez una visión «en estéreo», es decir dos satélites idénticos que observarán al mismo tiempo el mismo fenómeno desde distintos puntos del espacio.

La idea es observar cómo el viento solar afecta a la atmósfera superior de Marte, clave para entender la pérdida de agua y gases atmosféricos que transformaron su clima hace miles de millones de años. EFE

