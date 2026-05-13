La NASA pospone por segunda vez la misión 34 no tripulada hacia la EEI

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Miami (EE.UU.), 13 may (EFE).- La NASA y SpaceX pospusieron este miércoles y por segunda vez el lanzamiento desde Florida de la 34ª misión no tripulada de reabastecimiento a la Estación Espacial Internacional (EEI) debido de nuevo al mal clima.

A última hora, el lanzamiento de hoy se pospuso para el viernes desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral.

La misión transportará poco menos de tres toneladas de suministros a bordo de una cápsula Dragon, incluidas investigaciones científicas que buscan asentar la futura presencia permanente del ser humano en la Luna y Marte.

Una de las investigaciones a bordo de la nave tiene como objetivo entender por qué los astronautas pierden glóbulos rojos, un factor de vital importancia antes de dar el salto permanente a la Luna o a Marte.

Además, el experimento ‘Odyssey’ examinará el comportamiento de determinadas bacterias en el espacio para comparar los resultados con experimentos realizados en simuladores de microgravedad en la Tierra, mientras que otros buscarán aumentar nuestros conocimientos sobre el clima espacial, el movimiento de las partículas en el espacio, o el desarrollo de células óseas en esas condiciones. EFE

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